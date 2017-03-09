Реорганизация уездных управ не приведет к упразднению уездов и административных единиц

"Роль уездных управ шаг за шагом снижалась, и теперь, когда мы приняли решение повысить дееспособность местных самоуправлений, значение уездных управ снизилось еще сильнее, - сообщил в четверг в пресс-релизе министр госуправления Михаил Корб. - Одной из целей административной реформы является усиление роли местных самоуправлений, и поэтому мы передаем им часть тех обязанностей, которые до сих пор исполняли уездные управы, и часть средств, необходимых для таких функций. Это значит, что в дальнейшем у местных самоуправлений будет еще больше возможностей самим решать вопросы, касающиеся местной жизни".

Реорганизация уездных управ не упраздняет ни уездов, ни административных единиц.

Правительство приняло решение прекратить функционирование уездных управ с 2018 года.