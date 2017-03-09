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Глава Европола: В Европе действует пять тысяч организованных банд

Rus.Postimees.ee
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Организованная преступность изменилась и модернизировалась. Киберпреступники активно используют Даркнет, торговцы наркотиками присматриваются к дронам. Глава Европола рассказал о мафии завтрашнего дня.

В Европе действуют более 5 тысяч организованных преступных группировок, сумевших существенным образом модернизировать свою деятельность. Они работают по методу мультинациональных корпораций, используя международные контакты и самые современные технологии. Об этом в четверг, 9 марта, в Гааге сообщил глава Европола Рон Уэйнрайт.

Дроны на службе ОПГ

Так, европейская спецслужба ожидает, что банды в самое ближайшее время начнут использовать беспилотники для перевозки наркотиков. "Мы должны быть к этому готовы", - отметил Рон Уэйнрайт. Наркотики по-прежнему остаются главным полем деятельности банд: более трети всех преступников вовлечены в производство, продажу и распространение наркотиков, пишет DW.com.

Прибыль от этого преступного бизнеса достигает 24 миллиардов евро в год. Страны Евросоюза являются, по данным Европола, главным мировым центром производства синтетических наркотиков.

Преступление как сфера услуг

Особое беспокойство у Европола вызывает киберпреступность. Специалисты могут выходить на связь с работодателями из мира криминала как на открытых онлайн-платформах, так и в Даркнете - анонимной и защищенной части интернета.

"Преступления становятся частью сферы услуг", - комментирует ситуацию глава Европола. В то же время, отмечает агентство dpa, стабильно высоким остается и число "традиционных преступлений" - угонов автомобилей, случаев мошенничества, отмывания денег, карманных краж.

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