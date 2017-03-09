РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

Как отмечают на сайте РЖД, поезд № 234/233 Москва – Таллинн будет отправляться из Москвы 28 апреля и 5 мая в 17:20 и прибывать в Таллинн на следующие сутки в 10:00, пишет rus.err.ee.

Из Таллинна поезд № 234/233 будет отправляться 1 и 8 мая в 19:40 и прибывать в Москву на следующие сутки в 11:50.

В настоящее время между Москвой и Таллинном ежедневно курсирует поезд № 34/33 "Балтийский экспресс" (Москва – Санкт-Петербург – Таллинн).

Время отправления из Москвы – 22:15, прибытие в Санкт-Петербург – 05:39, отправление из Санкт-Петербурга – 06:29, прибытие в Таллинн – 12:35. В обратный рейс из Таллинна поезд отправляется в 16:10, прибывая в Санкт-Петербург в 23:54, отправление из Санкт-Петербурга в 01:05, прибытие в Москву – в 09:40.