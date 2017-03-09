СМИ: Иран испытал поражающую морские цели баллистическую ракету

По его словам, данная ракета успешно поразила цель на воде с расстояния 250 километров. Функционал оружия также позволяет наносить удары по целям на расстоянии до 300 километров.
Баллистическая ракета является разработкой Тегерана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел испытание новой баллистической ракеты Hormuz-2, которая предназначена для поражения морских целей, передает Tasnim со ссылкой на командира в КСИР Амира Али Хаджизаде.
По его словам, данная ракета успешно поразила цель на воде с расстояния 250 километров. Функционал оружия также позволяет наносить удары по целям на расстоянии до 300 километров.
Баллистическая ракета является разработкой Тегерана.
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