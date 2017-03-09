Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел

Отец и по совместительству тренер Келли Сильдару Тынис отметил, что давно не видел таких соревнований. Незадолго до старта Игр стало известно, что сама Келли не примет участие в слоупстайле.

«Йоханна Килли - одна из немногих, у кого сегодня все получалось», - сказал ТЫнис Сильдару. Килли и одержала победу, набрав во второй попытке 90 очков.

«Если бы Келли выполнила трюки на перилах и чисто выполнила прыжки, думаю, она получила бы баллов 30», - предположил Тынис Сильдару.

«На самом деле соревнования были очень зрелищными. Напряжение чувствовалось до последнего, несмотря на то, что мы не принимали участия в борьбе. Победа досталась сильнейшей», - сказал Тынис Сильдару

Сообщение о том, что Келли не примет участие в соревнованиях, поступило после третьего тренировочного прыжка. «Мы успели прогнать три круга. Если после первой попытки еще были мысли об участии, то третья попытка окончательно убедила в обратном, - отметил Тынис Сильдару. - Мы бы сегодня не получили баллов. Да и здоровьем рисковать не стоит».