Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию

По оценке специалистов, в рационе жителей Эстонии слишком мало растительной пищи, даже согласно действующим рекомендациям, поэтому употребление в пищу овощей и фруктов необходимо значительно увеличить, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

При этом диетологи советуют сократить употребление сахара, в том числе подслащенных молочных продуктов, красного мяса и соленых закусок.

В отношении витаминов и минералов врачи настоятельно рекомендуют увеличить дозировку витамина D, особенно для людей пожилого возраста.