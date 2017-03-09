Департамент: об окончании сезона гриппа говорить пока рано

На основании зарегистрированных данных, число заболевших гриппоподобными заболеваниями на прошлой неделе выросло на 25%, а число пациентов, у которых был диагностирован грипп, сократилось на 11%, пишет rus.err.ee.

По данным фонда E-Tervise SA, с начала сезона гриппа было госпитализировано 1232 пациента, из них 69% были взрослые и пожилые люди. Число нуждавшихся в стационаре в этом году значительно возросло по сравнению с данными за прошлый сезон, когда лечение в больнице потребовалось 970 пациентам.

Интенсивная терапия в этом сезоне потребовалась 97 пациентам, 76 из которых были старше 65 лет.