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Кишинев порекомендовал молдавским политикам не приезжать в Россию

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В Молдавии продолжается противостояние между президентом страны Игорем Додоном, который хочет сближения с Москвой, и проевропейским большинством в правительстве и парламенте.

На этот раз местные депутаты рекомендовали не совершать официальным представителям Молдавии поездки в Россию. Глава государства, в свою очередь, заверил, что не откажется от визита в Москву и будет настаивать на стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как стало известно, представители парламента Молдавии направили ноту протеста России из-за нарушений, якобы совершенных российской стороной в отношении молдавских чиновников, дипломатов, спецслужб и представителей правящей коалиции во время их визитов в РФ, отмечает Noi.

В Кишиневе заявили, что при попытке пересечения российской границы молдавских чиновников останавливали и учиняли "унизительный" обыск, а также подвергали сомнению их статус. По данным молдавских парламентариев, таким образом за последние несколько месяцев обращались как минимум с 25 официальными лицами республики.

"Такое поведение является одновременно неуместным и неоправданным", - подчеркивается в заявлении молдавских парламентариев. Нота протеста была передана послу РФ в Молдавии Фариту Мухаметшину председателем молдавского парламента Андрианом Канду и премьер-министром страны Павелом Филипом.

Молдавские политики также порекомендовали официальным представителям Молдавии не совершать поездки в Россию до прекращения нарушений с российской стороны. "Мы приняли решение направить официальное заявление российскому руководству. Мы призываем их немедленно предпринять необходимые действия, чтобы остановить это насилие. До тех пор пока российский посол не решит эту проблему, молдавских чиновников мы просим воздержаться от поездок в РФ", - отметили в Кишиневе.

Посольство России в Молдавии уже подтвердило получение ноты от МИД республики в связи с ситуацией вокруг пребывания на территории РФ молдавских официальных лиц. По словам пресс-секретаря дипмиссии Анатолия Лошакова, содержащиеся в документе сведения будут рассмотрены и внимательно изучены.

"Российская сторона последовательно высказывается за дружественный и конструктивный характер российско-молдавских отношений и намерена продолжать оставаться приверженной принципам взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах двустороннего диалога", - пояснил Лошаков.

Президент Молдавии будет укреплять "стратегическое партнерство" с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, не стал поддерживать местных политиков и предположил, что проблемы молдавских чиновников на российской границе могли стать следствием обычного сбоя. При этом глава государства заверил, что он продолжит работу по укреплению стратегического партнерства с Кремлем.

"Это, возможно, были некоторые сбои, так как у нас есть границы, но это не оправдывает решение, которое может блокировать хорошие отношения, которые мы начали строить с Российской Федерацией", - написал президент на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что продолжит совершать поездки в Москву "для продвижения интересов нашей страны", "работы по укреплению стратегического партнерства, которое мы имеем с Российской Федерацией".

В разговоре с РИА "Новости" он отметил, что аппарат президента Молдавии собирает информацию по ситуации с нотой молдавских властей, уточнив, что ему "лично не известно о фактах допроса и обысков молдавских чиновников при въезде в Россию". Он также сообщил о намерении обсудить в пятницу, 10 марта, ситуацию с послом России в республике.

На прошлой неделе стало известно, что Додон определил кандидатуру на пост посла Молдавии в России - им должен стать его советник по вопросам внешней политики, депутат от Партии социалистов Андрей Негуца, которого он назвал своим человеком.

Андрей Негуца уже занимал пост посла Молдавии в России в 2008-2012 годах. В декабре он был представлен как советник президента по внешней политике, но так и не был назначен на этот пост, так как ждал назначения на должность посла.

Ранее кабинет министров Молдавии отозвал Дмитрия Брагиша - посла республики в России, который по совместительству занимает пост дипломатического представителя в Таджикистане. Причины не были названы, но СМИ узнали, что решение связано с противостоянием между президентом страны Игорем Додоном, который хочет сближения с Москвой, и проевропейским правительством.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".

Правительство Молдавии возглавляет Павел Филип - член Демократической партии Молдавии, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

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