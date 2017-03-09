Галерея: объявлен победитель конкурса «Лучший предприниматель года»

Аудиторско-консалтинговая компания EY накануне вручила почетный титул в девятый раз. Церемония чествования ведущих предпринимателей Эстонии прошла в Котле культуры. Приз победителям вручил лауреат прошлого года Евгений Кабанов.

Смотрите, кто пришел на гала-прием!

Примечательно, что почетного звания удостоены на этот раз предприниматели, развивающие свой бизнес вне Таллинна. «Можно даже сказать, что в борьбе с опустением периферии бизнесмены опередели государство, - отметил партнер EY Ранно Тингас. – Это означает, что успешными бизнесменами можно быть не только в столице. Cleveron развивает свой бизнес в Вильянди. Вышедшее на международный уровень предприятие планирует ни много ни мало завоевать весь мир».

Мати Ветевоол (слева - премия "За дело всей жизни"), победители конкурса EY Арно Кютт и Пеэп Кульд (в центре и справа) / Mihkel Maripuu

Под руководством Арно Кютта и Пеэпа Кульда Cleveron ворвался в число ведущих мировых производителей автоматизированных почтовых станций, или почтоматов, взойдя на профессиональный Олимп менее, чем за 10 лет. В настояшее время предприятие разрабатывает идею доставки небольших посылок с помощью дронов.

В 2016 году производством почтовых автоматов и роботов Cleveron занималось 54 работника, в настоящее время их количество увеличилось до 80-ти. Интернет-магазин ON24, который является еще одним детищем Арно Кютта и Пеэпа Кульда, превратился в крупнейшего продавца мебели в Эстонии.

Арно Кютт и Пеэп Кульд будут представлять Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей, который пройдет в Монте-Карло с 7 по 11 июня.

9 марта на гала-мероприятии в Котле Культуры была также вручена специальная премия за дело всей жизни. На этот раз награду от EY за долгосрочный вклад в развитие экономики Эстонии получил Мати Ветевоол, основатель и руководитель рыбного производства M.V.Wool. Почетный приз вручил министр финансов Свен Сестер.

В прошлом году этого титула удостоился руководитель Силламяэского порта, бывший премьер-министр Тийт Вяхи.

Другие финалисты конкурса EY «Предприниматель 2017 года»:

Урмас Хийе (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель вентиляционного оборудования ETS Nord)

(крупнейшая в Эстонии фирма-производитель вентиляционного оборудования ETS Nord) Tынис Сийгур, Мартти Сийманн и Марко Цуккер (рестораны OKO, NOA и Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

(рестораны OKO, NOA и Tuljak – OKO Restoranid OÜ) Kадри Клаассен и Расмус Варунов (крупнейшая в Балтии фирма-производитель детских игровых площадок и скейтпарков, семейное предприятие Tiptiptap OÜ)

(крупнейшая в Балтии фирма-производитель детских игровых площадок и скейтпарков, семейное предприятие Tiptiptap OÜ) Aанти Таммо и Райго Таммо (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель и экспортер стальных дверных профилей и дверей, семейное предприятие OÜ T-Tammer)

Победители предыдущих лет: