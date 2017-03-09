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Гала-прием в честь ведущих предпринимателей!

Галерея: объявлен победитель конкурса «Лучший предприниматель года»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Лауреатами конкурса EY «Эстонский предприниматель 2017 года» стали Арно Кютт и Пеэп Кульд, возглавляющие компанию Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов, а также крупнейшую в Эстонии фирму по продаже мебели, онлайн-магазин ON24. 

Аудиторско-консалтинговая компания EY накануне вручила почетный титул в девятый раз. Церемония чествования ведущих предпринимателей Эстонии прошла в Котле культуры. Приз победителям вручил лауреат прошлого года Евгений Кабанов.

Смотрите, кто пришел на гала-прием!

Примечательно, что почетного звания удостоены на этот раз предприниматели, развивающие свой бизнес вне Таллинна. «Можно даже сказать, что в борьбе с опустением периферии бизнесмены опередели государство, - отметил партнер EY Ранно Тингас. – Это означает, что успешными бизнесменами можно быть не только в столице. Cleveron развивает свой бизнес в Вильянди. Вышедшее на международный уровень предприятие планирует ни много ни мало завоевать весь мир».   

Мати Ветевоол (слева - премия "За дело всей жизни"), победители конкурса EY Арно Кютт и Пеэп Кульд (в центре и справа) / Mihkel Maripuu

Под руководством Арно Кютта и Пеэпа Кульда Cleveron ворвался в число ведущих мировых производителей автоматизированных почтовых станций, или почтоматов, взойдя на профессиональный Олимп менее, чем за 10 лет. В настояшее время предприятие разрабатывает идею доставки небольших посылок с помощью дронов.

В 2016 году производством почтовых автоматов и роботов Cleveron занималось 54 работника, в настоящее время их количество увеличилось до 80-ти. Интернет-магазин ON24, который является еще одним детищем Арно Кютта и Пеэпа Кульда, превратился в крупнейшего продавца мебели в Эстонии.

Арно Кютт и Пеэп Кульд будут представлять Эстонию в Монако на всемирном конкурсе предпринимателей, который пройдет в Монте-Карло с 7 по 11 июня.

9 марта на гала-мероприятии в Котле Культуры была также вручена специальная премия за дело всей жизни. На этот раз награду от EY за долгосрочный вклад в развитие экономики Эстонии получил Мати Ветевоол, основатель и руководитель рыбного производства M.V.Wool. Почетный приз вручил министр финансов Свен Сестер.

В прошлом году этого титула удостоился руководитель Силламяэского порта, бывший премьер-министр Тийт Вяхи.

Другие финалисты конкурса EY «Предприниматель 2017 года»:

  • Урмас Хийе (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель вентиляционного оборудования ETS Nord)
  • Tынис Сийгур, Мартти Сийманн и Марко Цуккер (рестораны OKO, NOA и Tuljak – OKO Restoranid OÜ)
  • Kадри Клаассен и Расмус Варунов (крупнейшая в Балтии фирма-производитель детских игровых площадок и скейтпарков, семейное предприятие Tiptiptap OÜ)
  • Aанти Таммо и Райго Таммо (крупнейшая в Эстонии фирма-производитель и экспортер стальных дверных профилей и дверей, семейное предприятие OÜ T-Tammer)

Победители предыдущих лет:

  • Евгений Кабанов, руководитель ZeroTurnaround (2015)
  • Юри Райдла, адвокатское бюро Raidla Ellex (2014)
  • Пеэтер и Прийт Ребане, BDG Holdings OÜ (2013)
  • Руть Олтьер, Chemi-Pharm AS (2012)
  • Прийт Аламяэ и Таави Котка, Nortal AS (2011)
  • Петер Хунт, Wendre AS (2010)
  • Индрек Сепп, Pristis AS (2009)
  • Яан Пуусааг, Krimelte OÜ (2008)
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