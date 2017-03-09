СМИ узнали о новых попытках ФБР найти связь российского банка с Trump Organization

Расследование, по данным телеканала, до сих пор остается открытым. При этом его ведет то же подразделение ФБР, которое занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. В Белом доме и ФБР информацию телеканала никак не прокомментировали, сообщает портал Newsru.com.

История с подозрительной активностью между серверами Trump Organization и "Альфа-банком" обсуждалась четыре месяца назад. Тогда издание Slate опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Trump Organization​ "активно взаимодействует" с "Альфа-банком".

Тогда в Trump Organization заявили, что сервер, через который якобы осуществлялось "активное взаимодействие" был создан для коммерческих целей и использовался как почтовый. В Trump Organization также сказали, что данный сервер не работает с 2010 года. В "Альфа-банке" также опровергли какую-либо связь с Trump Organization.