Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики

В 2016 году в Эстонию из-за рубежа по почте было доставлено более 600 подозрительных писем и посылок. Это в два раза больше, чем в 2014 и 2105 году. В этом году за первые два месяца было зафиксировано 150 случаев, когда в письме или посылки подозревали наличие наркотических веществ, сообщает Postimees.ee.

Руководитель службы Пыхьяской префектуры по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро отмечает, что обычно наркотики по почте заказывают люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По данным полиции, по почте в основном заказывают такие наркотики, как экстази и марихуана. Были случаи, когда по почте пытались также доставить амфетамин, различные грибы-галлюциногены, фентанил и кокаин.