«Инсайт»: британские трейдеры учили жителей Эстонии проигрывать деньги

Курсы, которые привлекли внимание журналистов, были организованы фирмой Pikerma OÜ, выступавшей под брендом Forexdivision, на которых участникам обещали обучение основам игры на валютной бирже под руководством местных и зарубежных экспертов, а реклама самих курсов была организована тщательно, но с признаками мошенничества, сообщает портал Rus.err.ee.

Главным действующим лицом выступал некий Мэтт Трэвис — руководитель компаний MTA The Takeover и MTA Wealth Management. Его страницы в Facebook и Instagram полны отчетов об удачных сделках, фотографий красивых домов и привлекательных женщин, хотя проверить подлинность этой информации нет никакой возможности.

По мнению члена правления Финансовой инспекции Андре Нымма, создание позитивного образа инвестирования — это первый признак мошенничества. "То, что это продается под видом какого-то клуба или стиля жизни, что демонстрируется какой-то сверхпозитивный образ, это, скорее, признак опасности", - говорит Нымм.

По мнению инвестора, доцента экономики ТТУ Тынна Талпсеппа, для торговли на бирже нужны основательные экономические знания, которые на коротких курсах получить невозможно.

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