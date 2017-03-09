Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

«Инсайт»: британские трейдеры учили жителей Эстонии проигрывать деньги

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Программа журналистских расследований "Инсайт" телеканала ETV+ посетила курсы валютных трейдеров, изучив, что именно ждет людей, поверивших в обещание быстрого и высокого заработка, и столкнулась с классическим случаем мошенничества.

Курсы, которые привлекли внимание журналистов, были организованы фирмой Pikerma OÜ, выступавшей под брендом Forexdivision, на которых участникам обещали обучение основам игры на валютной бирже под руководством местных и зарубежных экспертов, а реклама самих курсов была организована тщательно, но с признаками мошенничества, сообщает портал Rus.err.ee.

Главным действующим лицом выступал некий Мэтт Трэвис — руководитель компаний MTA The Takeover и MTA Wealth Management. Его страницы в Facebook и Instagram полны отчетов об удачных сделках, фотографий красивых домов и привлекательных женщин, хотя проверить подлинность этой информации нет никакой возможности.

По мнению члена правления Финансовой инспекции Андре Нымма, создание позитивного образа инвестирования — это первый признак мошенничества. "То, что это продается под видом какого-то клуба или стиля жизни, что демонстрируется какой-то сверхпозитивный образ, это, скорее, признак опасности", - говорит Нымм.

По мнению инвестора, доцента экономики ТТУ Тынна Талпсеппа, для торговли на бирже нужны основательные экономические знания, которые на коротких курсах получить невозможно. 

Почитать статью полностью можно здесь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАforexбиржаторги
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Фестиваль tmw
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
08:51
Автобус с 14 детьми попал в ДТП
08:43
Пожилая женщина умерла в доме престарелых, мучаясь от чесотки
08:25
Фото: в Дюссельдорфе мужчина с топором набросился на людей на вокзале
08:01
«Инсайт»: британские трейдеры учили жителей Эстонии проигрывать деньги
07:51
Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики
07:28
В кафе в швейцарском Базеле произошла стрельба: два человека погибли
07:15
СМИ узнали о новых попытках ФБР найти связь российского банка с Trump Organization
07:00
В столице нашли незаконную гигантскую свалку
02:45
Галерея: объявлен победитель конкурса «Лучший предприниматель года»
21:58
Картина дня: гибель трехлетнего ребенка, Яна Тоом вновь полетит в Сирию и повышение пенсий
21:49
Кишинев порекомендовал молдавским политикам не приезжать в Россию (7)
21:44
Польша обвинила Германию в продавливании своих интересов в ЕС (1)
21:35
Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения
21:27
Департамент: об окончании сезона гриппа говорить пока рано
21:08
В волости Харку в реке утонул трехлетний ребенок (9)
20:57
Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел (1)
20:45
Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию
20:37
СМИ: Иран испытал поражающую морские цели баллистическую ракету
20:22
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн
Все новости
LimonЦеликом
Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)

Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)

Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин

Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин (1)

Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов

Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов

09:09
Нескучной пятницы, друзья! Читайте гороскоп на сегодня, 10 марта!
9. мар
Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время
9. мар
Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке
9. мар
Ану Саагим раздвинула ноги перед эстонскими певцами, а те дали ей совет: поцелуй без усов - как яйца без соли! (3)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

9. мар
Ожирение во время беременности повышает риск ДЦП у будущего ребенка
9. мар
Духи с феромонами - это большой обман, доказал эксперимент
9. мар
Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие
9. мар
Вторая беременность Бейонсе протекает с серьезными осложнениями: обнаружена патология
SportsЦеликом
Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения

Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения

Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел

Отец Келли Сильдару: таких соревнований я давно не видел (1)

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

9. мар
Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира (1)
ВпрокЦеликом
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

8. мар
Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ
Погода
В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Автобус с 14 детьми попал в ДТП

Автобус с 14 детьми попал в ДТП

Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики

Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В столице нашли незаконную гигантскую свалку

В столице нашли незаконную гигантскую свалку

Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
В столице нашли незаконную гигантскую свалку
В волости Харку в реке утонул трехлетний ребенок(9)
Все больше жителей Эстонии заказывают по почте наркотики
Налетай! На аукционе можно приобрести бытовую технику по цене бутерброда(2)
Автобус с 14 детьми попал в аварию
Топ комментариев
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees