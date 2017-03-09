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Ранено пять человек!

Фото: в Дюссельдорфе мужчина с топором набросился на людей на вокзале

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Мужчина, с топором напавший на людей на главном вокзале Дюссельдорфа и ранивший пять человек, вероятно, имеет проблемы с психикой, сообщила полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в городе Вупперталь. Он, вероятно, имеет психические проблемы", — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения. Из них трое получили тяжелые ранения. Полиция ведет расследование.

Основываясь на предварительных материалах следствия, полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, но его задержали. В ходе погони он пострадал и сейчас находится в больнице.

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