Фото: в Дюссельдорфе мужчина с топором набросился на людей на вокзале

"Подозреваемым оказался 36-летний выходец из бывшей Югославии, который проживает в городе Вупперталь. Он, вероятно, имеет психические проблемы", — сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

В общей сложности полиция зафиксировала семь жертв нападения. Из них трое получили тяжелые ранения. Полиция ведет расследование.

Основываясь на предварительных материалах следствия, полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку.

Ранее полиция сообщила, что подозреваемый попытался скрыться от преследования недалеко от вокзала, но его задержали. В ходе погони он пострадал и сейчас находится в больнице.