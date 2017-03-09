Фото: в Таллинне сдается в аренду симпатичный дом, который дешевле некоторых квартир

Речь идет о гостевом жилище, расположенном вблизи частного дома. В нем две комнаты, туалет и душ. Комнаты находятся на втором этаже, всего в них четыре спальных места. По оценке владельцев, это предложение особенно должно заинтересовать студентов и людей, прибывших в столицу издалека на заработки, передает Kodu.

Фото: KV.EE

В летнее время этот дом станет лучшим местом для отдыха, так как от него до моря всего 300 метров. Возле дома есть площадка для барбекю и два парковочных места.

Фото: KV.EE

Месячная плата составляет 400 евро, кроме того жильцам придется доплачивать за электричество и воду.

Фото: KV.EE

Учитывая цены многих других съемных квартир, речь идет о крайне заманчивом предложении.

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