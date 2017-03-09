Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Отвечает гендиректор Инспекции по защите данных Вильяр Пеэп.

Все заходы куда-то и подписи, сделанные с помощью ID-карты, digi-ID и мобильного ID, можно посмотреть, залогинившись на страницу соответствующей услуги на сайте SK.ee. Там отображаются все ваши заходы и подписи с точным временем, когда это было сделано. Так вы можете проверить, не воспользовался ли кто-то вашей ID-картой.

В дальнейшем я советую быть внимательнее и держать PIN-коды отдельно от документов, не оставляя их без присмотра там, где их могут найти другие люди.

Чтобы переписать коды или запомнить их, другому человеку достаточно пару мгновений. Поэтому, если вы забыли на столе ваши коды, стоит их поменять. Это удобно сделать с помощью приложения к ID-карте. Более точную инструкцию можно найти на сайте ID.ee.