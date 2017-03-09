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В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных

Rus.Postimees.ee
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В армии США разразился грандиозный скандал после того, как в СМИ попали фотографии девушек-военных, на которых они позируют в обнаженном виде, сообщает CNN. 

Все началось с того, что в закрытой группе Facebook были опубликованы фотографии с обнаженными девушками, которые проходят службу в Корпусе морской пехоты США. В самой группе состоит около 30 000 человек.

Позже стало известно, что к скандалу причастны также ВМС и пехота. Фотографии были обнаружены и в других группах в социальных сетях.

Публикация снимков обернулась настоящим скандалом и дошла до Пентагона. Личности самих героинь уже установлены. Кстати, на опубликованных снимках оказались и другие девушки, которые вообще не имеют никакого отношения к морской пехоте, сообщает kp.ua.

Сейчас все фотографии уже удалены. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАармиядевушкискандалсша
limon.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
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