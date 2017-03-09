Ильдара Дадина задержали в Москве

Как передает корреспондент "Интерфакса", Ильдар Дадин, а также оппозиционер Лев Пономарев, сменяя друг друга, сегодня проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха, сообщает Интерфакс.

После того, как Дадин попросил сотрудников полиции, обратившихся к нему с требованием предъявить документы, зачитать ему основания этих требований и его права, он был сопровожден несколькими правоохранителями в полицейский автомобиль с маркировкой Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка. После этого автомобиль с находящимся в нем Дадиным уехал с места событий.

В данный момент Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года.

В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорён к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

В конце февраля 2016 года президиум Верховного суда РФ постановил приговор отменить, Дадина освободить и признать за ним право на реабилитацию.