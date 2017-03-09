На это стоит взглянуть! В Ласнамяэ построят два восьмиэтажных дома

Они будут готовы к лету 2018 года и расположатся по адресам Паэпарги, 43 и Паэпарги, 47, пишет Kodu.

Фото: Merko Ehitus

Строительная фирма Merko Ehitus обещает, что это будут дома с энергоэффективностью класса Б, водяным отоплением пола и механической приточно-вытяжной системой вентиляции с рекуперацией тепла. Также квартиры будут иметь отличную звукоизоляцию от внешнего и внутреннего шума.

Фото: Merko Ehitus

Архитектором зданий является Торми Соовяли, интерьером занимаются Ээрик Олле и Ахти Пеэтерсоо. Цена за квадратный метр в этих домах будет варьироваться от 1640 до 2058 евро, и это включает в себя парковочное место и кладовку.

Фото: Merko Ehitus

Как заверяет Merko Ehitus, вокруг многоэтажек будут построены тротуары, ведущие к тропе здоровья в парке Паэ, игровым площадкам и пешеходному мосту.