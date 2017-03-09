В конце года на рынке труда было около 9000 вакансий

Если в прошлом квартале число вакансий было наибольшим за последние семь лет, то в четвертом квартале число вакансий по сравнению с прошлым кварталом уменьшилось на 18%. По сравнению с четвертым кварталом 2015 года число вакансий выросло на треть с лишним, т.е. на 37%.

По-прежнему больше всего рабочих мест – как свободных, так и занятых – было в обрабатывающей промышленности (19%), оптовой и розничной торговле (16%) и образовании (10%).

Количество вакансий от общего числа рабочих мест в четвертом квартале 2016 года составляло 1,7%, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 0,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего вакансий в процентном отношении в четвертом квартале было в сфере обслуживания (4,0%), гостиничном и ресторанном деле (3,7%), информации и связи (3,3%) и административно-вспомогательной деятельности (3,0%). Меньше всего вакансий было в горнодобывающей промышленности (0,4%), строительстве (0,5%) и в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (0,7%).

По сравнению с четвертым кварталом 2015 года число вакансий больше всего увеличилось в сфере обслуживания, а также в гостиничном бизнесе и общепите. По сравнению с 2015 годом число вакансий больше всего уменьшилось в сфере финансов и страхования.

Большая часть вакансий по-прежнему предлагалась в Харьюмаа (72%), в том числе в Таллинне (63%), за ними следует Тарту (8%) и Ида-Вирумаа (5%). Наименьшее число вакансий предлагалось в Саареском, Ляэне-Вирском и Вильяндиском уездах.

Три четверти вакансий (75%) предлагалось в частном секторе, каждая четвертая – в публичном.