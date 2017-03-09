План департамента: в жизни детей-инвалидов произойдут серьезные изменения

В будущем, возможно, детям до 16 лет с глубокой степенью инвалидности и неизлечимыми болезнями удастся избежать этой процедуры, сообщает портал Rus.err.ee.

Таковы планы Департамента социального страхования, с которым ERR ознакомил советник отдела экспертизы ведомства Мерис Таммик.

"Действительно, разумно ли это, например, если речь идет о человеке с отсутствующей конечностью или о человеке с генетическим заболеванием? В отношение таких детей нет никакого смысла раз в три года пересматривать степень инвалидности", - говорит Таммик.