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Тереза Мэй призвала Запад противостоять влиянию России на Балканах

Rus.Postimees.ee
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала международное сообщество к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния «кампаниям дезинформации» со стороны России, напомнив о предполагаемой попытке госпереворота в Черногории. Об этом британский премьер заявила в четверг, 9 марта, на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе. Текст ее выступления опубликован на сайте британского правительства, передает NEWSru.

«В свете предполагаемой попытки устроить госпереворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизируют ситуацию, и повысить заинтересованность Запада этим регионом», - заявила премьер. Она подчеркнула, что обеспокоена ростом нестабильности на Балканах и рисками для коллективной безопасности Европы.

Мэй также сообщила, что Великобритания будет наращивать сотрудничество со странами этого региона в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками, а в 2018 году организует саммит Западных Балкан.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Черногории обвинили «русских националистов» в организации предполагаемого заговора, заявив, что они наняли для его реализации пророссийски настроенных сербов. В заговоре подозревают 25 человек, в том числе двоих россиян - Владимира Попова и Эдуарда Широкова (Шишмакова). Оба находятся в международном розыске.

По версии следствия, Широков и Попов в сентябре прошлого года организовали в Черногории, Сербии и России группу для совершения госпереворота. Заговорщики планировали провести серию вооруженных нападений, а главной жертвой должен был стать премьер-министр Черногории Мило Джуканович.

За вербовку путчистов, а также за закупку снаряжения и оружия отвечал сербский националист Александр Синджелич - он задержан и имеет статус сотрудничающего со следствием свидетеля. Также под подозрение попали двое ведущих пророссийских политиков Черногории - лидеры черногорского «Демократического фронта» (DF) Милан Кнежевич и Андрий Мандич. В прошлом месяце их лишили депутатского иммунитета.

В конце февраля специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. В Москве обвинения назвали абсурдными.

Суд Черногории в среду, 8 марта, приговорил к тюремному заключению на пять месяцев группу сербских граждан по делу о подготовке госпереворота. Пятеро фигурантов заключили сделку со следствием в обмен на смягчение приговоров, как это сделали еще трое их сограждан в прошлом месяце, получившие такие же сроки.

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