Мутко провалил проверку ФИФА

Собеседники агентства подчеркнули, что не имеют права разглашать данные о характере проверок кандидатов в совет, передает NEWSru.

Отмечается, что отклонение кандидатуры Мутко обусловлено нарушением устава организации, который запрещает вмешательство государства в футбольные вопросы, и не связано с отчетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении допинга в российском спорте.

Однако это может привести к тому, что госчиновнику Мутко придется покинуть пост главы РФС и главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бывший министр спорта РФ, входивший в исполком ФИФА с 2009 года, может обжаловать результаты проверки в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Выборы кандидатов в совет ФИФА пройдут 5 апреля на конгрессе Европейского футбольного союза (УЕФА) в Хельсинки. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок. Кроме Мутко, в списке значились венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.

Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах

Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА. По его словам, он не намерен подавать апелляцию на это решение.

«Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий - политической нейтральности, - цитирует ТАСС Мутко. - Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право. Об апелляции речи не идет - это же общественная работа, все нормально».

«Что касается нашей позиции, подготовки к чемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет», - добавил вице-премьер.