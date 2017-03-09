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Эстонская фирма купила второго по величине производителя плинтусов в Норвегии

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Эстонская фирма Combiwood OÜ, которая производит деревянные плинтуса, купила второго по величине производителя плинтусов в Норвегии – фирму Barkevik Bruk. 

Фирме Combiwood теперь принадлежат 60 процентов в фирме Baros AS, которая владеет 100 процентами акций предприятий Barkevik Bruk и Olaf Olsen Snekkerfabrikk, пишет Äripäev.

«Эстонцы произвели на нас впечатление своей эффективной деловой культурой и эффективным процессом производства», - сказал руководитель по маркетингу Barkevik Тор Линберг.

Он отметил, что у норвежцев, в свою очередь, есть товар, который отвечает потребностям местного рынка. По его словам, совместными усилиями фирма сможет выдержать конкуренцию и стать процветать.

Читать далее в Äripäev.

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