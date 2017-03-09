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Таранд: изучение эстонского – не принудиловка, а удовольствие

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14 марта в Эстонии ежегодно, начиная с 1996 года, отмечается День родного языка. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах «Учительской газеты», что вот уже 21 год подряд в этот праздничный день принято с нарочито траурной интонацией говорить об угрозе исчезновения эстонского языка. 

По мнению колумниста, бесконечное нагнетание тревожности в сочетании с принуждением к изучению государственного языка не мотивирует людей пользоваться им чаще и лучше. Вместо «изнасилования» эстонским языком автор призывает относиться к его преподаванию скорее как к увлекательной игре.

«Сдается мне, что к этому нас призывают и профессиональные лингвисты вместе с радетелями за чистоту языка, а иначе зачем уже годы подряд публично проводится конкурс диктантов или именно в игровой форме представлена интернет-версия базового словаря эстонского языка? - отмечает Таранд. - Тусовка, ежегодно собирающаяся ради поклонения красоте эстонского в День родного языка, могла бы апробировать веселую словарную игру http://eki.ee/dict/psv/, которая обогащает, сохраняет и развивает эстонский язык лучше любой директивы».

Автор мнения вспоминает, как на протяжении 10 лет учебы в школе он четыре раза в неделю изучал русскую литературу и грамматику языка Пушкина, богатство которого исчислялось 30 тысячами слов, однако во время срочной службы в Советской армии ему так и не удалось произвести на прапорщиков впечатление использованием фраз наподобие «унылая пора» или «путник запоздалый». Вместо этого гораздо практичнее было тогда знать на русском значение таких слов как «поварешка», «пассатижи», «пшенка» или «шпик».

Каарел Таранд задается вопросом политико-лингвистического характера – достаточно ли при преподавании эстонского языка самим эстонцам и всем остальным требовать знания пяти тысяч наиболее употребляемых слов из «Базового словаря эстонского языка», стоит ли несколько поднять планку, а если и да, то кто и как должен принять решение об увеличении основного словарного запаса.

«Автор любого более длинного текста сознательно заботится о том, чтобы его лексика не казалась слишком примитивной – он варьирует язык, ищет синонимы и новые образы, - пишет Таранд. - Автору же постов в социальных сетях не нужно так сильно напрягаться, поскольку каждая запись предстает в его воображении как самостоятельное и к тому же остроумное цельное произведение».

По мнению публициста, если для общества целью как письменного, так и устного общения станет лаконичность и быстрота, то следствием такого подхода станут «огромные лексические потери». Наглядным доказательством этой современной тенденции, полагает Таранд, служат убогие заголовки интернет-статей, а еще больше – твиты президента Соединенных Штатов Америки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкаарел тарандэстонский язык
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