До какой степени школьников можно использовать в предвыборной борьбе?

Снижение порога избирательного возраста до 16 лет, пишут специалисты на страницах «Учительской газеты», вплоть до 15 октября заставит политиков всё активнее нарезать круги вокруг общеобразовательных учебных заведений.

Для соблазнения «неокрепших душ», ради чего избирательный возраст и был снижен с 18 до 16 лет, в ход будет пущен традиционный набор средств – от развешивания рекламных прокламаций по стенам учебных заведений до раздачи календарей и ручек гимназистам и педагогам на добровольно-принудительных встречах с будущими правителями на местах.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в гонке за места под солнцем помимо политиков смогут принять участие как гимназисты, так и их учителя.

В условиях ужесточившейся трехсторонней конкуренции авторы статьи предлагают школам задуматься над тем, на каких условиях и в каких масштабах стоит позволять распространять на своей территории предвыборную рекламу и принимать подарки от кандидатов. Также стоит установить правила проведения в школах дебатов, регламентировать участие гимназистов и педагогов во внешкольных предвыборных мероприятиях, а также объемы политического спама на сайтах образовательных учреждений и в рассылках электронной почты.

Самое же главное, по мнению Юлле Луйск и Кадри Угур, – это повышенная ответственность школ за промывание мозгов имеющим право голоса учащимся: «Гарантирование доступа к нужной информации очень важно, однако в то же время школа может содействовать большей гражданской компетентности учеников и их критичному отношению к средствам массовой информации, помогая понять, на что следует обратить повышенное внимание в изменившейся ситуации».