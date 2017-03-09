Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

До какой степени школьников можно использовать в предвыборной борьбе?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

За семь месяцев до муниципальных выборов Юлле Луйск из Вильяндийской гимназии и Кадри Угур из Тартуского университета предлагают политикам, а также ученикам и преподавателям гимназий заранее договориться о том, в какой степени стороны могут использовать друг друга в предвыборной борьбе.

Снижение порога избирательного возраста до 16 лет, пишут специалисты на страницах «Учительской газеты», вплоть до 15 октября заставит политиков всё активнее нарезать круги вокруг общеобразовательных учебных заведений.

Для соблазнения «неокрепших душ», ради чего избирательный возраст и был снижен с 18 до 16 лет, в ход будет пущен традиционный набор средств – от развешивания рекламных прокламаций по стенам учебных заведений до раздачи календарей и ручек гимназистам и педагогам на добровольно-принудительных встречах с будущими правителями на местах.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что в гонке за места под солнцем помимо политиков смогут принять участие как гимназисты, так и их учителя.

В условиях ужесточившейся трехсторонней конкуренции авторы статьи предлагают школам задуматься над тем, на каких условиях и в каких масштабах стоит позволять распространять на своей территории предвыборную рекламу и принимать подарки от кандидатов. Также стоит установить правила проведения в школах дебатов, регламентировать участие гимназистов и педагогов во внешкольных предвыборных мероприятиях, а также объемы политического спама на сайтах образовательных учреждений и в рассылках электронной почты.

Самое же главное, по мнению Юлле Луйск и Кадри Угур, – это повышенная ответственность школ за промывание мозгов имеющим право голоса учащимся: «Гарантирование доступа к нужной информации очень важно, однако в то же время школа может содействовать большей гражданской компетентности учеников и их критичному отношению к средствам массовой информации, помогая понять, на что следует обратить повышенное внимание в изменившейся ситуации».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыборышкольники
По теме
Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса

Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса 5

Сегодня утром около восьми часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Имавере около деревни Яламетса автобус с съехал в поле. 
Плохому танцору «кеэлекюмблус» мешает

Плохому танцору «кеэлекюмблус» мешает

Найти в Силламяэ владеющих эстонским языком учителей в разы труднее, чем в Таллинне. Учиться на государственном силламяэским школьникам гораздо тяжелее, так как общаться на нем в городе не с кем. Тем не менее, госэкзамен по языку тамошние гимназисты сдают лучше, чем в среднем по стране. Почти 80% выпускников Силламяэской гимназии поступили в вузы и учатся преимущественно в эстоноязычных группах, пишет «Учительская газета». Так почему же в пределах крохотной страны языковое погружение объявляется одними «провальным проектом», в то время как другие считают его методом новаторским и действенным? Почему выпускники Силламяэской гимназии в состоянии учиться на эстонском, а чем ближе к столице, тем больше стонов и «защитников» русских школ? Академики без трусов и кое-что ещё о тестах PISA

Академики без трусов и кое-что ещё о тестах PISA 3

Недавно в очередной раз были опубликованы результаты масштабного международного тестирования знаний учеников основной школы, известного как тест PISA. Грандиознейший провал эстонской школы

Грандиознейший провал эстонской школы 1

Научный сотрудник в сфере данных и магистрант Швейцарской высшей технической школы Цюриха Тайво Пунгас пишет в «Учительской газете», что если по результатам тестов PISA Эстония занимает верхние строчки в мире, то в рейтинге стран ОБСЕ по уровню счастья наши школьники плетутся в самом хвосте.
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Фестиваль tmw

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
15:15
Безглютеновые диеты повышают риск диабета
15:02
Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться
15:00
Фото: 44-летняя Гвинет Пэлтроу ошеломила Сеть фигурой в купальнике
14:54
Картина дня: гигантская незаконная свалка в Таллинне, политик США сцепился с Ильвесом, автобус с 14 детьми попал в ДТП
14:54
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?
14:49
Злостные нарушители: эти четыре знака Зодиака никогда не следуют правилам
14:48
Анализ: эстонский экспорт находится на подъеме
14:47
15 вещей, которых не должно быть на вашей кухне
14:34
Ее объявление о продаже платья осталось бы незамеченным, если бы не жених. Посмотрите, с кем она идет за руку!
14:34
А она ничего: под толстым слоем жира скрывалась привлекательная женщина
14:33
Успех воспроизводит успех, или Заколдованный круг обучения программированию
14:31
Подозреваемый в поджоге в Ласнамяэ жены беженец взят под стражу
14:31
Футболисты «ПСЖ» провели ночь в клубе перед ответным матчем с «Барселоной»
14:26
Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан
14:17
Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным
14:15
Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)
13:58
Впервые на сцене КВН Эстонии выступит команда РУДН
13:56
Стокгольм захлестнула волна преступности: пять убийств за несколько дней
13:55
Ой! Лолите трудно петь после пластической операции
13:45
Определен идеальный возраст, чтобы иметь детей
Все новости
LimonЦеликом
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!

Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!

Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)

Вам такое и не снилось! Вот как успешный эстонец обустроился в США (фото)

Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы

Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы (1)

15:00
Фото: 44-летняя Гвинет Пэлтроу ошеломила Сеть фигурой в купальнике
14:49
Злостные нарушители: эти четыре знака Зодиака никогда не следуют правилам
14:34
Ее объявление о продаже платья осталось бы незамеченным, если бы не жених. Посмотрите, с кем она идет за руку!
13:58
Впервые на сцене КВН Эстонии выступит команда РУДН
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

15:15
Безглютеновые диеты повышают риск диабета
14:47
15 вещей, которых не должно быть на вашей кухне
14:34
А она ничего: под толстым слоем жира скрывалась привлекательная женщина
14:17
Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным
SportsЦеликом
Футболисты «ПСЖ» провели ночь в клубе перед ответным матчем с «Барселоной»

Футболисты «ПСЖ» провели ночь в клубе перед ответным матчем с «Барселоной»

Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу

Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу

Мутко провалил проверку ФИФА

Мутко провалил проверку ФИФА (2)

9. мар
Медики выяснили, как велоспорт и ходьба спасают от старения
ВпрокЦеликом
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж (2)

9. мар
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн
Погода
Зоопарк не намерен использовать умильного белого медвежонка в целях маркетинга

Зоопарк не намерен использовать умильного белого медвежонка в целях маркетинга

Фото: луна Сатурна оказалась космическим пельменем

Фото: луна Сатурна оказалась космическим пельменем

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Подозреваемый в поджоге в Ласнамяэ жены беженец взят под стражу

Подозреваемый в поджоге в Ласнамяэ жены беженец взят под стражу

Полицейскому предъявлено обвинение в нападении на несовершеннолетних

Полицейскому предъявлено обвинение в нападении на несовершеннолетних

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан

Столичные власти намерены больше прислушиваться к пожеланиям горожан

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (5)
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы(1)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(4)
Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса(5)
Топ комментариев
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees