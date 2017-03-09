Ильвес давал показания в рамках слушаний на тему дезинформации и использования информации, как оружия. По его словам, Россия прибегает к использованию ложной информации, а также проявляет агрессию по отношению к соседям, пишет издание Mother Jones.

Рорабейкер попросил Ильвеса привести примеры военной агрессии России. На это Ильвес привел пример с Эстоном Кохвером, который был похищен на эстонско-российской границе.

Американского политика такой пример не удовлетворил. «То есть у вас был случай коррупции на границе. Один из ваших агентов пропал. Я же имел в виду военную агрессию. Осуществляла ли Россия военные действия на границе с Эстонией?» - спросил он.

«Военные самолеты постоянно нарушают наши границы. Это происходит регулярно», - сказал Ильвес, добавив, что количество таких случаев резко выросло в последние четыре года.

В ответ на это Рорабейкер заявил, что посетил страны Балтии и не обнаружил ни одного случая «настоящей военной агрессии». Он также добавил, что американцы отправили в Прибалтику танки.

«Бомбардировщики B-52 совершают предупреждающие полеты по Эстонии в сторону советской столицы, чтобы остановить советскую военную агрессию, которой никогда не было. Это должно прекратиться, иначе все закончится войной», - отметил он.

Рорабейкер сравнил президента России Владимира Путина с Ричардом Дэйли, бывшим мэром Чикаго. «Россией управляют крепкие парни, такие как Дэйли. Он избивал протестующих и не олицетворял все то, за что стоит Америка, но он не был кровавым диктатором. Он был избран людьми, и мы не пытались его сместить. То же самое происходит в России. Конечно эта страна действует исходя из своих национальных интересов», - отметил он.

После этого политик попросил Ильвеса объяснить свои слова еще раз. «Я не закончил. Это были военные действия. Солдаты перешли границу и похитили парня», - отметил Ильвес, добавив, что Россия также проводит масштабные учения рядом с границами других стран.