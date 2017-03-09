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Успех воспроизводит успех, или Заколдованный круг обучения программированию

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Будущий выпускник факультета журналистики Тартуского университета Прийт Пярнапуу проанализировал результаты олимпиад по информатике, проводимых научной школой ТУ уже на протяжении 17 лет, и пришел к неутешительному выводу – писать компьютерные программы в состоянии ученики лишь единичных школ, причем круг этих школ в одном из «самых продвинутых э-государств в мире» уменьшается всё быстрее.

Почти две трети учеников, которые начиная с 2000/2001 учебного года успешно выступают на олимпиадах по информатике, учатся в Таллиннской реальной школе, Тартуской гимназии им. Хуго Треффнера, Ныоской реальной гимназии, Ахтмеской гимназии г. Кохтла-Ярве и Вильяндиской гимназии им. К.Р.Якобсона. Причем за последние пять лет две последние школы уже успели покинуть рейтинг «самых-самых», успехи Ныоской гимназии и Тартуской гимназии им. Хуго Треффнера заметно поскромнели, а «поставки» почти половины победителей интеллектуальных состязании осуществляет Таллиннская реальная школа.

Прийт Пярнапуу пишет в «Учительской газете», что за стабильным успехом одних и тех же школ могут предположительно стоять хорошие педагоги и наличие в учебных заведениях направления информатики, однако сами учителя и ученики считают залогом успеха заколдованный круг, когда успех начинает воспроизводить успех.

«Репутация школы и предлагаемые ею блага привлекают к учебе в ней талантливых учеников, способные школьники со схожими интересами в состоянии поддерживать и мотивировать друг друга, следствием этого является успех, который еще больше повышает репутацию школы, а затем этот цикл запускается по новой», - поясняет Пярнапуу секрет успеха одних и тех же учебных заведений.

Поскольку программирование становится год от года таким же естественным навыком, что и умение читать и писать, научная школа Тартуского университета вознамерилась увеличить количество учеников, способных программировать. По мнению ее директора Михкеля Креэ, в этом вопросе не стоит рассчитывать на недавних выпускников вуза, поскольку те просто не идут на работу в школы. Электронные же курсы себя уже зарекомендовали и потому обучить программированию в каждой школе можно при помощи МООС – виртуальных уроков с неограниченным количеством учащихся.

«Первый шаг в этом направлении уже сделан, - заключает Пярнапуу. - При руководстве Тарго Теннисберга и в сотрудничестве с институтом кибернетики ТУ к изданию готовится новый двухтомный электронный курс и учебник по соревновательному программированию, степень сложности которых охватывает как подготовку к предварительным турам олимпиад научной школы, так и олимпиад международных».

Подробности читайте в блоге научной школы Тартуского университета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомпьютерыпрограммированиешкольники
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