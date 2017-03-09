Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу

Инфантино предупредил, что запрет на въезд в страну гражданам шести мусульманских государств может аннулировать любую заявку от США. Миграционная политика американской администрации несовместима с правилами спортивных соревнований, передает NEWSru.

«Все страны, которые претендуют на участие в мундиале, должны иметь доступ к месту соревнований. Иначе никакой это не чемпионат мира. Это же очевидно», - цитирует футбольного чиновника РИА «Новости».

Официальные кандидаты на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году еще не определены - прием заявок продлится до конца 2018 года, а голосование состоится только в 2020 году. Тем не менее США считаются фаворитом в этой гонке. Они могут разделить мундиаль с Канадой или Мексикой.

В пользу Северной Америки говорит и принцип ротации континентов, применяемый ФИФА при выборе столиц турниров. Ближайший чемпионат мира в 2018 году пройдет в России, в 2022 году соревнования примет Катар.

В начале марта Дональд Трамп подписал новый указ о защите от терроризма. Документ содержит запрет на въезд в страну в течение 90 дней граждан Сирии, Сомали, Судана, Ливии, Ирана и Йемена.