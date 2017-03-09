Автор исторического нарвского референдума просит помочь ему деньгами

Денежную поддержку в размере 450 евро ежемесячно из городского бюджета Нарвы сейчас получают только два бывших председателя горисполкома - Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков. Первый поныне активно занимается вопросами организации российских соотечественников в приграничном городе, второй - просто пенсионер.

Возглавлявший Нарвский горсовет в 1989-1993 годы Владимир Чуйкин, которому сейчас 65 лет, решил тоже попытать счастья: ходатайства о денежном поощрении за свои былые заслуги он приносил в мэрию как в 2014 году, так и в 2017-м. "У нас же много разных поддержек, почему бы не воспользоваться этой возможностью. Если сочтут, что я имею право ее получать, то хорошо, если нет, то нет", - прокомментировал Чуйкин уездной газете Ида-Вирумаа "Северное побережье".

Газета напоминает, что имя Чуйкина чаще всего связывают с референдумом по вопросу об автономии, состоявшемся в Нарве летом 1993 года, и противостоянием независимости Эстонии в переломные времена. Сам пенсионер это оспаривает, утверждая, что он никогда не говорил, что против независимости Эстонии, а говоря о референдуме, утверждает, что целью было не отделить Нарву от остальной Эстонии, а добиться для региона особого статуса в ее составе.

"Проводя референдум, мы не хотели ничего плохого", - заверил Чуйкин, объясняя, что целью было организовать работу нынешней волости Вайвара, Нарвы и Нарва-Йыэсуу как единого целого. "Эти самоуправления составляют единый экономический организм, и было бы логично, чтобы они были вместе. Сейчас идет административная реформа, но мы видим, что они только пререкаются, хотя должны бы сотрудничать. Мы хотели только, чтобы в Нарве жизнь была такой же хорошей, как и в остальной Эстонии, или даже лучше. Но что мы видим сегодня? Ида-Вирумаа отстает от остальной Эстонии. Тогда в Нарве было 80 тысяч жителей, теперь едва ли 50 тысяч".

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс считает, что Чуйкин никакой поддержки не получит: "Никто не собирается ему ее давать. Все помнят, как он боролся против Эстонской Республики". Однако, по словам чиновника, плохо то, что Чуйкин до сих пор не получил ответа на ходатайство о поддержке, с которым он обратился еще в 2014 году.

Как рассказывает уездная газета со сылкой на городского секретаря, Нарвское горсобрание приняло решение о выплате поддержки бывшим мэрам города еще в 1993 году, и причиной была госпожа Мета Ваннас, являвшаяся председателем горисполкома Нарвы в 1960-1969 годах. Ваннас затем сделала впечатляющую карьеру, став министром бытового обслуживания ЭССР, исполняющей обязанности председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР и заместителем председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР; последнее можно сравнить с должностью вице-президента. Однако после изменения государственного строя Ваннас оказалась в трудном положении. "У нее была мизерная пенсия, и Нарвское горсобрание решило ее таким образом поддержать, - рассказал Антс Лийметс. - Но теперь в горсобрании подобные решения будет сложно продавить, поскольку пенсии выросли достаточно, чтобы люди могли справляться".