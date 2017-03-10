График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

Для сравнения были выбраны повседневные продукты питания – молочные продукты, фрукты и овощи, некоторые мясные изделия, хлеб и бакалея. Неожиданно оказалось, что на выбранные товары действует очень мало скидок по карточке клиента: хотя в каждой торговой сети есть свои карточки клиента, скидка по ним отразилась лишь на покупательской корзине Selver. Зато отдельные скидки нашлись для тех, у кого карточки клиента вообще нет.

Льготы по карточке клиента Selver не спасли: его покупательская корзина оказалась значительно дороже, если не использовать карточку клиента, но и при использовании скидок по Partnerkaart она оказалась наиболее дорогой. Таким образом, самые дорогие продукты оказались в Selver, где типовая продуктовая корзина стоила 52,92 евро, в то время как в Grossi она стоила почти на 10 евро дешевле. По сравнению с другими магазинами Selver продает, например, по наиболее высокой цене сметану, питьевой йогурт и сыр, значительно дороже оказались там эстонские огурцы, помидоры и кофе.

Зато в Grossi молочные продукты и фрукты с овощами, наоборот, дешевле. При этом, однако, страдает ассортимент мясных изделий от известных производителей (Rakvere, Maks ja Moorits), поскольку больший упор делается там на продукцию, выпускаемую под собственной маркой. Если в других магазинах фарш можно найти в среднем по цене 4 евро за кг, то в Grossi его можно найти за 2,88. Под своей маркой предлагает фарш и Rimi.

Помимо Grossi, дешевизной покупательской корзины явно отличается Prisma, где на выбранные продукты распространялось больше всего льготных цен. Rimi, COOP и Maxima остаются примерно на одном уровне, различия между ними невелики, а вот в Selver цена покупательской корзины достигает 50 с лишним евро. Хотя Maxima известна как дешевый магазин, на стоимости ее покупательской корзины это не слишком отражается. Из дорогих товаров в Maxima бросаются в глаза, например, филе бройлера и гроздевые помидоры.