Картина дня: автобус с 14 детьми попал в ДТП, политик США сцепился с Ильвесом, украинские военные в Эстонии

Автобус с 14 детьми попал в ДТП

Сегодня утром около восьми часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Имавере около деревни Яламетса автобус с съехал в поле. Читать далее...

Политик США обрушился на Ильвеса

В четверг бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес рассказал в США об угрозах, которые исходят от России. Его слова не понравились председателю комитета, республиканцу Дейне Рорабейкеру, который вступил с Ильвесом в полемику. Читать далее...

Объявлен «Лучший предприниматель года»

Лауреатами конкурса EY «Эстонский предприниматель 2017 года» стали Арно Кютт и Пеэп Кульд, возглавляющие компанию Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов, а также крупнейшую в Эстонии фирму по продаже мебели, онлайн-магазин ON24. Читать далее...

В столице нашли гигантскую незаконную свалку

Вчера парламентская комиссия по охране окружающей среды обсуждала, что делать с крупнейшей в истории Эстонии незаконной свалкой, раскинувшейся на окраине нашей столицы, и как предотвратить повторения подобного в будущем. Читать далее...

Полицейского обвиняют в нападении на несовершеннолетних

Ляэнеская окружная прокуратура отдала под суд полицейского, который, по данным следствия, напал на несовершеннолетних. Читать далее...

В Ласнамяэ построят два новых дома

Скоро в Ласнамяэ на улице Паэпарги построят два восьмиэтажных дома с 66-ю квартирами в каждом. Читать далее...

Открытие строительного магазина вызвало ажиотаж

Сегодня на парковке в Рокка-аль-Маре с пяти утра появились люди, желающие поучаствовать в розыгрыше перед открытием нового магазина Bauhaus. Читать далее...

Беженец, подозреваемый в поджоге в Ласнамяэ жены, взят под стражу

Харьюский уездный суд в пятницу, 10 марта, выдал постановление на арест прибывшего в Эстонию в качестве беженца мужчины, которого подозревают в поджоге собственной супруги. Читайте далее...

Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности

Уголовное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины, который может быть связан с тяжким преступлением против личности, произошедшим в Таллинне осенью прошлого года в районе порта. Читайте далее...

Водитель, превысивший скорость почти на 90 км/ч, остался без прав и отправился за решетку

Сегодня Раплаский суд признал виновным в значительном превышении максимально разрешенной скорости 25-летнего мужчину. Нарушителя ожидают 18 дней ареста, а также его на полгода лишили водительских прав. Читайте далее...

Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего

Для того чтобы специалисты могли со стопроцентной уверенностью установить причину смерти человека, необходимо произвести вскрытие. Однако основания и причины для отправки тела к судебным медиками или к патологоанатомам при больницах четко оговорены в соответствующем законе, и на деле это происходит лишь с каждым пятым. Читайте далее...

В Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Сегодня вечером в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Некоторое время на месте аварии было нарушено движение. Читайте далее...

В Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Сегодня днем в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием трех автомобилей. Повреждения получил водитель одного из транспортных средств. Читайте далее...

В этом году Эстония снова примет на лечение украинских военных

Эстония и в этом году предложит пройти курс лечения и восстановления здоровья в медицинском центре «Сели» 30 раненным или травмированным военнослужащим Украинских сил обороны. Читайте далее...