Картина дня: гигантская незаконная свалка в Таллинне, политик США сцепился с Ильвесом, автобус с 14 детьми попал в ДТП

Автобус с 14 детьми попал в ДТП

Сегодня утром около восьми часов в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Имавере около деревни Яламетса автобус с съехал в поле. Читать далее...

Политик США обрушился на Ильвеса

В четверг бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес рассказал в США об угрозах, которые исходят от России. Его слова не понравились председателю комитета, республиканцу Дейне Рорабейкеру, который вступил с Ильвесом в полемику. Читать далее...

Объявлен «Лучший предприниматель года»

Лауреатами конкурса EY «Эстонский предприниматель 2017 года» стали Арно Кютт и Пеэп Кульд, возглавляющие компанию Cleveron по производству почтовых автоматов и роботов, а также крупнейшую в Эстонии фирму по продаже мебели, онлайн-магазин ON24. Читать далее...

В столице нашли гигантскую незаконную свалку

Вчера парламентская комиссия по охране окружающей среды обсуждала, что делать с крупнейшей в истории Эстонии незаконной свалкой, раскинувшейся на окраине нашей столицы, и как предотвратить повторения подобного в будущем. Читать далее...

Полицейского обвиняют в нападении на несовершеннолетних

Ляэнеская окружная прокуратура отдала под суд полицейского, который, по данным следствия, напал на несовершеннолетних. Читать далее...

В Ласнамяэ построят два новых дома

Скоро в Ласнамяэ на улице Паэпарги построят два восьмиэтажных дома с 66-ю квартирами в каждом. Читать далее...

Открытие строительного магазина вызвало ажиотаж

Сегодня с пяти утра на парковке в Рокка-аль-Маре появились люди, чтобы поучаствовать в розыгрыше перед открытием нового магазина Bauhaus. Читать далее...