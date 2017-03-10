Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего

Об этом говорят и официальные данные. По информации Института статистики, в 2015 году в Эстонии скончались 15 398 человек. В том же году проведено всего 2873 вскрытий.

Приходиться фантазировать

Обратить внимание на эту тему нас заставили откровения семейного врача, который между делом пожаловался: «Большую часть извещений о смерти, в которых указывается причина, по которой умер человек, выписываем мы, семейные врачи. Если труп нашли на улице или человек умер в больнице, причину смерти устанавливают судебные врачи и больничные патологоанатомы. А у нас выдача справок - это рутинное оформление бумажки: у меня есть пациенты, которых я в глаза не видел в течение десяти, а то и двадцати лет.

Конечно, я просмотрю его дигитальную историю болезни: может, он попадал в больницу или отметился без моего ведома у какого-то врача, но нередко причина указывается вслепую. При наличии сомнений у меня есть право отправить тело на вскрытие, однако оплатить эту процедуру мне придется из общего фонда – не навскрываешься. Могу ли я, если быть честным, с уверенностью сказать, что указываю с документе истинную причину смерти?»

Беспокойство живущего по предложенным правилам врача понятно. Выписывая справку и указывая в ней причину смерти, он не может знать, как и при каких обстоятельствах на самом деле умер человек умер: ушел какой-то дедушка в мир иной, потому что был уже очень стареньким, или его уход ускорили родственники-соседи-знакомые, поскольку зажился старый, надоел своей беспомощностью? При таком раскладе есть основания предположить, что криминальных трупов в Эстонии намного больше, чем нам известно.

Поводов для вскрытия немало

То, каким образом в нашей стране решается вопрос отправки тела умершего на вскрытие, оговорено в Законе об установлении причин смерти. В нашей стране это делают либо в больницах, где есть патологоанатомы, либо в Институте судебной экспертизы.

Статья 14 закона объясняет, в каких случаях производится обычное патологоанатомическое вскрытие. Обязательным оно является в том случае, когда причины смерти не ясны, но нет оснований считать, что она произошла в результате преступления. Например, если человек умер от болезни, но при жизни поставить ему диагноз не удалось. Или если человек умер как только попал в больницу, и врачи просто не успели его обследовать. Или если у него было выявлено инфекционное заболевание, либо есть подозрение на него. В обязательном порядке производят вскрытие умерших детей в возрасте до года и новорожденных, вес которых составляет более 500 граммов. И вскрытие не производят никогда, если у покойного было установлено какое-то хроническое заболевание и есть основания считать, что именно оно и явилось причиной смерти.

В статье 22 говорится о причинах, по которым вскрытие производят судебные медики, и там, в основном, речь идет о реальных или возможных криминальных причинах.

Отправить тело на вскрытие могут: правоохранительные органы, лечащий врач в больнице, семейный врач, если у него возникли подозрения или серьезные вопросы. Потребовать проведения процедуры могут и близкие умершего, если они считают, что родственник умер в результате неправильного лечения, по причине назначенных врачом "не тех" лекарств и т.д. Законом установлено, что если родственники в своих подозрениях ошиблись, им придется оплатить вскрытие самим. Если же они правы, расходы покрывает Больничная касса.

Оговаривает закон и возможность того, что результаты вскрытия выглядевшего некриминальным трупа дадут основания подозревать, что человека убили. На такой случай есть четкое предписание: немедленно прекратить работу с телом и сообщить подозрениях куда следует. Затем начинаются совсем другие мероприятия.

Криминальных не слишком много

Но это все происходит в том случае, если тело уже было отправлено на вскрытие, а это, как мы видим по цифрам, происходит не так часто. Для того чтобы понять, имеют ли под собой основания опасения, что среди "невскрытых" могут быть и умершие не своей смертью, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Аймар Алланди объяснил: «Если у семейного врача возникли подозрения, что смерть была насильственной, он обязан оповестить полицию, и тогда мы будем заниматься этим случаем согласно установленным правилам. Полиция убеждается в необходимости отправки тела на вскрытие, выдает соответствующее направление, и тело доставляется в бюро судебно-медицинской экспертизы Института судебной экспертизы. Если в результате вскрытия подозрения, что причиной смерти могло быть преступление, не подтверждаются, тело передается для захоронения»

Алланди говорит, что случаи, когда имелись подозрения в насильственной смерти, а в результате вскрытия выяснялось, что это не так, происходят чаще, чем наоборот: «Бывали случаи, когда человек сам становился причиной своей травмы, например, полученной в результате падения. Но он не обращался к врачу, и в результате полученная им травма приводила к летальному исходу».

По словам полицейского, люди обнаружившие тело в луже крови, тут же приходят к выводу, что человека убили. Однако это не всегда так, поскольку при некоторых заболеваниях кровотечения естественны. Но если подозрения возникли у прибывшего на место обнаружения трупа полицейского патруля, то патрульные вызывают сотрудников службы по борьбе с преступлениями против личности и судебного врача.

«Передозировка наркотическими средствами тоже не является естественной смертью, - продолжает Алланди. - Прибывшие на место происшествия полицейские направляют тела умерших на экспертизу».

И в обязательном порядке на вскрытие отправляют тела несовершеннолетних, если те не страдали хроническими заболеваниями. А потом прокурор принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Внимательность и опыт

Руководитель службы криминального бюро не зря упомянул полицейский патруль. Стражей порядка вызывают, если у обнаруживших тело возникают подозрения. Опытные работники полиции проводят первичный осмотр и принимают решение, что делать дальше.

А вот скорую помощь вызывают всегда. В том числе, если человек умер дома. Именно сотрудники экстренной медицины могут более-менее точно определить, наступила ли смерть по естественным причинам. Работник скорой рассказал нам, что при констатации смерти в их обязанности не входит постановка точного диагноза, да и вообще какого-либо диагноза, если нет данных о хронических заболеваниях и госпитализациях:

«А так чаще всего и бывает, поскольку сейчас практически все больничные выписки есть в электронных базах данных, а родственники часто точного диагноза и не знают. Конечно, исходя из медицинских знаний, возраста, комплекции, пола трупа и окружения - например, в каком состоянии квартира, какие там есть лекарства, бутылки от алкоголя - скорая может предположить причину смерти».

При этом есть определенные действия, которые скорая помощь должна произвести: «На месте нахождения трупа мы делает его осмотр - трупные изменения, положение тела в помещении или на улице, телесные повреждения и так далее. Некоторые медики делают ЭКГ - выходит короткий листочек бумаги, на котором отображается прямая линия... Это асистолия, то есть сердце не работает. Но и тут есть свои "но"! Если скорая обнаружит признаки насильственной смерти, она должна минимизировать контакт с трупом: желательно вообще его не трогать до приезда полиции. Правда, это не касается тех случаев, когда человека еще можно реанимировать».

А судебный медик, занимающийся непосредственно работой с трупами, сказал определенно: «Внешне чистый, то есть без телесных повреждений труп очень редко связан с криминалом, разве что имеет место, например, предумышленное отравление. Но такого я в моей практике не припоминаю».