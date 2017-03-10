Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего

Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего1

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
/
/
:

Для того чтобы специалисты могли со стопроцентной уверенностью установить причину смерти человека, необходимо произвести вскрытие. Однако основания и причины для отправки тела к судебным медиками или к патологоанатомам при больницах четко оговорены в соответствующем законе, и на деле это происходит лишь с каждым пятым. 

Об этом говорят и официальные данные. По информации Института статистики, в 2015 году в Эстонии скончались 15 398 человек. В том же году проведено всего 2873 вскрытий. 

Приходиться фантазировать

Обратить внимание на эту тему нас заставили откровения семейного врача, который между делом пожаловался: «Большую часть извещений о смерти, в которых указывается причина, по которой умер человек, выписываем мы, семейные врачи. Если труп нашли на улице или человек умер в больнице, причину смерти устанавливают судебные врачи и больничные патологоанатомы. А у нас выдача справок - это рутинное оформление бумажки: у меня есть пациенты, которых я в глаза не видел в течение десяти, а то и двадцати лет.

Конечно, я просмотрю его дигитальную историю болезни: может, он попадал в больницу или отметился без моего ведома у какого-то врача, но нередко причина указывается вслепую. При наличии сомнений у меня есть право отправить тело на вскрытие, однако оплатить эту процедуру мне придется из общего фонда – не навскрываешься. Могу ли я, если быть честным, с уверенностью сказать, что указываю с документе истинную причину смерти?»

Беспокойство живущего по предложенным правилам врача понятно. Выписывая справку и указывая в ней причину смерти, он не может знать, как и при каких обстоятельствах на самом деле умер человек умер: ушел какой-то дедушка в мир иной, потому что был уже очень стареньким, или его уход ускорили родственники-соседи-знакомые, поскольку зажился старый, надоел своей беспомощностью? При таком раскладе есть основания предположить, что криминальных трупов в Эстонии намного больше, чем нам известно.

Поводов для вскрытия немало

То, каким образом в нашей стране решается вопрос отправки тела умершего на вскрытие, оговорено в Законе об установлении причин смерти. В нашей стране это делают либо в больницах, где есть патологоанатомы, либо в Институте судебной экспертизы.

Статья 14 закона объясняет, в каких случаях производится обычное патологоанатомическое вскрытие. Обязательным оно является в том случае, когда причины смерти не ясны, но нет оснований считать, что она произошла в результате преступления. Например, если человек умер от болезни, но при жизни поставить ему диагноз не удалось. Или если человек умер как только попал в больницу, и врачи просто не успели его обследовать. Или если у него было выявлено инфекционное заболевание, либо есть подозрение на него. В обязательном порядке производят вскрытие умерших детей в возрасте до года и новорожденных, вес которых составляет более 500 граммов. И вскрытие не производят никогда, если у покойного было установлено какое-то хроническое заболевание и есть основания считать, что именно оно и явилось причиной смерти.

В статье 22 говорится о причинах, по которым вскрытие производят судебные медики, и там, в основном, речь идет о реальных или возможных криминальных причинах.

Отправить тело на вскрытие могут: правоохранительные органы, лечащий врач в больнице, семейный врач, если у него возникли подозрения или серьезные вопросы. Потребовать проведения процедуры могут и близкие умершего, если они считают, что родственник умер в результате неправильного лечения, по причине назначенных врачом "не тех" лекарств и т.д. Законом установлено, что если родственники в своих подозрениях ошиблись, им придется оплатить вскрытие самим. Если же они правы, расходы покрывает Больничная касса.

Оговаривает закон и возможность того, что результаты вскрытия выглядевшего некриминальным трупа дадут основания подозревать, что человека убили. На такой случай есть четкое предписание: немедленно прекратить работу с телом и сообщить подозрениях куда следует. Затем начинаются совсем другие мероприятия.

Криминальных не слишком много

Но это все происходит в том случае, если тело уже было отправлено на вскрытие, а это, как мы видим по цифрам, происходит не так часто. Для того чтобы понять, имеют ли под собой основания опасения, что среди "невскрытых" могут быть и умершие не своей смертью, мы обратились в Департамент полиции и погранохраны.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Аймар Алланди объяснил: «Если у семейного врача возникли подозрения, что смерть была насильственной, он обязан оповестить полицию, и тогда мы будем заниматься этим случаем согласно установленным правилам. Полиция убеждается в необходимости отправки тела на вскрытие, выдает соответствующее направление, и тело доставляется в бюро судебно-медицинской экспертизы Института судебной экспертизы. Если в результате вскрытия подозрения, что причиной смерти могло быть преступление, не подтверждаются, тело передается для захоронения»

Алланди говорит, что случаи, когда имелись подозрения в насильственной смерти, а в результате вскрытия выяснялось, что это не так, происходят чаще, чем наоборот: «Бывали случаи, когда человек сам становился причиной своей травмы, например, полученной в результате падения. Но он не обращался к врачу, и в результате полученная им травма приводила к летальному исходу».

По словам полицейского, люди обнаружившие тело в луже крови, тут же приходят к выводу, что человека убили. Однако это не всегда так, поскольку при некоторых заболеваниях кровотечения естественны. Но если подозрения возникли у прибывшего на место обнаружения трупа полицейского патруля, то патрульные вызывают сотрудников службы по борьбе с преступлениями против личности и судебного врача.

«Передозировка наркотическими средствами тоже не является естественной смертью, - продолжает Алланди. - Прибывшие на место происшествия полицейские направляют тела умерших на экспертизу».

И в обязательном порядке на вскрытие отправляют тела несовершеннолетних, если те не страдали хроническими заболеваниями. А потом прокурор принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Внимательность и опыт

Руководитель службы криминального бюро не зря упомянул полицейский патруль. Стражей порядка вызывают, если у обнаруживших тело возникают подозрения. Опытные работники полиции проводят первичный осмотр и принимают решение, что делать дальше.

А вот скорую помощь вызывают всегда. В том числе, если человек умер дома. Именно сотрудники экстренной медицины могут более-менее точно определить, наступила ли смерть по естественным причинам. Работник скорой рассказал нам, что при констатации смерти в их обязанности не входит постановка точного диагноза, да и вообще какого-либо диагноза, если нет данных о хронических заболеваниях и госпитализациях:

«А так чаще всего и бывает, поскольку сейчас практически все больничные выписки есть в электронных базах данных, а родственники часто точного диагноза и не знают. Конечно, исходя из медицинских знаний, возраста, комплекции, пола трупа и окружения - например, в каком состоянии квартира, какие там есть лекарства, бутылки от алкоголя - скорая может предположить причину смерти».

При этом есть определенные действия, которые скорая помощь должна произвести: «На месте нахождения трупа мы делает его осмотр - трупные изменения, положение тела в помещении или на улице, телесные повреждения и так далее. Некоторые медики делают ЭКГ - выходит короткий листочек бумаги, на котором отображается прямая линия... Это асистолия, то есть сердце не работает. Но и тут есть свои "но"! Если скорая обнаружит признаки насильственной смерти, она должна минимизировать контакт с трупом: желательно вообще его не трогать до приезда полиции. Правда, это не касается тех случаев, когда человека еще можно реанимировать».

А судебный медик, занимающийся непосредственно работой с трупами, сказал определенно: «Внешне чистый, то есть без телесных повреждений труп очень редко связан с криминалом, разве что имеет место, например, предумышленное отравление. Но такого я в моей практике не припоминаю».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвскрытиеинститутполицияпомощьскорая помощь
русский театр
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
krasotka.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:46
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II
19:42
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
19:35
Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек
19:28
Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"
19:17
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
19:16
Финские СМИ: престарелые туристы привозят из России ВИЧ (1)
19:00
Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего (1)
18:53
Самолеты признали самым безопасным видом транспорта
18:42
СМИ: Канада направит в Латвию «кибервоинов» для защиты от русских хакеров (1)
18:39
Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?
18:35
«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте
18:26
Видео: выступление эксперта на Би-би-си стало хитом интернета из-за вмешательства его детей
18:18
В Берлине из-за забастовки отменены почти все авиарейсы
18:18
Баунти: готовим рулет с райским вкусом
18:15
Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»
18:15
Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Левадия» принимает силламяэский «Калев»
18:00
Дочери Хиллари Клинтон пришлось оправдываться из-за фото блинчиков
17:52
Туск: в ЕС с оптимизмом смотрят на будущее союза после Брекзита
17:51
Готовим скраб на основе кофе
17:42
Водитель, превысивший скорость почти на 90 км/ч, остался без прав и отправился за решетку (1)
Все новости
LimonЦеликом
Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Лолита произвела настоящий фурор в Риге

Лолита произвела настоящий фурор в Риге

18:35
«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте
18:00
Дочери Хиллари Клинтон пришлось оправдываться из-за фото блинчиков
17:33
Мальчик, который смог: Дэниел Рэдклифф сделал своей возлюбленной предложение (фото)
16:15
Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

19:42
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
19:17
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
18:39
Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?
18:18
Баунти: готовим рулет с райским вкусом
SportsЦеликом
Скончался чемпион мира по автогонкам

Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"

Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»

Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»

Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Левадия» принимает силламяэский «Калев»

Смотрите в субботу с комментариями на русском: «Левадия» принимает силламяэский «Калев»

15:31
160-килограммовый Фьюри уверен, что лишний вес не помешает его возвращению на ринг
ВпрокЦеликом
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (1)

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж (2)

9. мар
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн
Погода
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего

Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (20)
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности
Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?
Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться
Топ комментариев
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees