Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Портал Today дает советы, как избежать очередей в кассе и побыстрее управиться самому.

Выбирайте по возможности кассу самообслуживания. Если очереди в обычную кассу кажутся длиннее, чем в кассе самообслуживания, обратитесь в последнюю. Туда обычно направляются люди, которые покупают не так много товаров, и очередь быстрее продвигается вперед. Но лучше оставить эту мысль, если вы покупаете продуктов на неделю вперед. Кассир все-таки работает быстрее и опытнее пробивает товар. Покупка алкоголя, сигарет и уцененных товаров также может занять там больше времени.

Избегайте учеников кассира. На бейдже обычно написано, кто перед вами – ученик или уже опытный продавец. Если вы встали именно к кассиру, очередь может двигаться чуть быстрее.

Держитесь подальше от разговорчивых продавцов. Прекрасно, когда продавец улыбается и демонстрирует вежливость, но если вы спешите, лучше избегать продавцов, которые любят поболтать с клиентом.

Следите, что делает кассир. Иногда очередь затяивается, т.к. ученик продавца ждет наставника, продавец отменяет покупку какого-то товара, вычеркивая ее из чека, или же покупатель перед вами побежал взвешивать покупку. Если вы заметили нечто необычное, это займет больше времени на кассе и этого стоит избегать.

Оцените очередь. Заполненные до краев покупательские корзины – плохой знак. Как и покупатели, которые выкладывают свои покупки на ленту медленно, убегают за своими детьми, говорят по телефону и т.п. Это несколько замедляет и работу кассира, поскольку товар может не столь быстро попасть к нему из покупательской корзины. По возможности оцените поведение покупателей издалека и держитесь от этой очереди подальше.

Избегайте покупателей, которые покупают много развесных товаров. Если у кого-то в корзине много фруктов и овощей, и продавец должен их все взвесить, это займет чуть больше времени, чем сканирование других товаров. То же касается и тех, кто покупает одежду. Продавец должен снять ее с вешалки и упаковать ее в пакеты. Ни то ни другое не занимает столько времени, но если у вас есть выбор, лучше держаться подальше от таких очередей.

Крупные покупки. Если кто-то, например, покупает туалетную бумагу в огромной упаковке, это обычно не вызывает большой задержки. Но если покупательская тележка полна товара, и в ней много упаковок с собачьим кормом или ящиком с алкоголем, то покупатель должен сначала выложить эти тяжелые вещи на ленту, а у продавца уйдет какое-то время на то, чтобы найти штрих-код и пробить его, поскольку это товар довольно объемен и с ним неудобно возиться.

Будьте уверены в своих покупках. Чтобы вы сами не задерживали очередь, тщательно убедитесь, что на каждом товаре есть ценник или штрих-код, развесной товар взвешен, если покупатель должен сделать это сам, и что вы при этом не ошиблись с товарами по скидке. Каждого, кто стоит за вами, раздражает, когда кто-то неправильно посмотрел цену (или магазин ошибся сам) и начинает спорить с продавцом. При этом продавцу придется спешить в торговый зал, проверять цену или давать пояснения клиенту.

Выкладывайте товары на ленту продуманно. Если вы покупаете несколько одинаковых продуктов, кладите их рядом: так продавец сможет просканировать один из них и обозначить их количество, сэкономив те самым лишнее движение. Бытовую химию также имеет смысл выкладывать рядом, поскольку этот товар продавец обязан сложить в пакет. Располагайте покупки так, чтобы вам самому было быстро и удобно складывать их в пакет: сначала крупные и тяжелые вещи, потом более мелкие и легкие.

Карточка клиента должна быть наготове. Вы можете протянуть ее продавцу или сами зарегистрировать ее во время сканирования товаров, а в не конце. Так вы сэкономите и свое, и чужое время, если не будете искать карту клиента в сумке в тот момент, когда продавец уже сообщил вам стоимость товара.