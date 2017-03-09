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Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Rus.Postimees.ee
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В июне торговая сеть Maxima откроет в столице свой пятнадцатый магазин.

Начатое по адресу Вильде теэ, 124 строительство позволит жителям Мустамяэ совершать покупки в магазине рядом с домом. Ассортимент нового Maxima будет включать порядка 9000 различных продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Мы рады открыть магазин Maxima X в привычном для жителей района месте – в расположенном рядом с центром культуры Kaja комплексе, где раньше работали продуктовый магазин, сверхпопулярный ресторан и центр досуга. Надеемся, что он станет любимым местом для совершения ежедневных покупок, – рассказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. – Новый магазин планируем открыть в преддверии Иванова дня».

Клиентам нового Maxima X будет предложено около 9000 наименований товаров. «В их числе будут излюбленные товары эстонских потребителей, которые пользуются ежедневным спросом – от молочных продуктов, фруктов и овощей до бытовых и различных сезонных товаров. В одном здании с магазином будет открыт и пункт приема тары», – уточнил Вигинтас Шапокас.

Сегодняшний рынок розничной торговли Эстонии и, прежде всего, Таллинна больше не благоприятствует активному расширению. «Настало время повышать качество предлагаемых услуг. В этом году мы обновим пять существующих магазинов и откроем два новых, – сказал директор по развитию недвижимости и строительству Maxima Eesti Юлар Халликиви. – В строительство этого долгожданного магазина Maxima X мы инвестируем более 2 миллионов евро. Он же обеспечит работой 25 человек».

Общая площадь нового магазина Maxima X составит 875 квадратных метров.

Магазин на Вильде теэ, 124 станет одним из двух новых магазинов Maxima, открывающихся в этом году. В настоящее время в Таллинне сеть Maxima располагает 14 магазинами шаговой доступности Maxima X, семью супермаркетами Maxima XX и одним гипермаркетом Maxima XXX. Помимо магазина на Вильде теэ, во второй половине года Maxima откроет свой второй столичный гипермаркет в Хааберсти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАMaxima
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