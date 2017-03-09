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Возможное сокращение периода электронного голосования не дает покоя Партии реформ

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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С целью более активного участия избирателей в процессе выборов правление Партии Реформ сделало предложение продлить  время предварительного голосования и электронного голосования с нынешнего недельного периода до 10 дней.

По мнению реформистов, для жителей страны также стоит разработать мобильное приложение, с помощью которого было бы удобнее отдать свой голос.

«Эстония – это э-государство, и это наша история успеха. План нынешнего правительства сократить период электронного голосования – это серьезный шаг в прошлое и нанесение вреда имиджу Эстонии как э-государству. Количество людей, голосующих электроннно, постоянно растет. Это значит, что им нравится удобство и безопасность процесса. Зачем ограничивать эту возможность?» - сказал председатель Партии Реформ Ханно Певкур.

Партия Реформ не одинока в данном убеждении. Старший научный сотрудник Тартуского Университета, эксперт в области э-выборов Кристьян Вассиль указал на то, что все государства двигаются в направлении того, чтобы обеспечить избирателям более длительный срок для электронного и предварительного голосования. Например, в Швейцарии э-выборы длятся три недели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАмобильное приложениепартия реформханно певкурэ-выборыэ-государство
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