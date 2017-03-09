Возможное сокращение периода электронного голосования не дает покоя Партии реформ

По мнению реформистов, для жителей страны также стоит разработать мобильное приложение, с помощью которого было бы удобнее отдать свой голос.

«Эстония – это э-государство, и это наша история успеха. План нынешнего правительства сократить период электронного голосования – это серьезный шаг в прошлое и нанесение вреда имиджу Эстонии как э-государству. Количество людей, голосующих электроннно, постоянно растет. Это значит, что им нравится удобство и безопасность процесса. Зачем ограничивать эту возможность?» - сказал председатель Партии Реформ Ханно Певкур.

Партия Реформ не одинока в данном убеждении. Старший научный сотрудник Тартуского Университета, эксперт в области э-выборов Кристьян Вассиль указал на то, что все государства двигаются в направлении того, чтобы обеспечить избирателям более длительный срок для электронного и предварительного голосования. Например, в Швейцарии э-выборы длятся три недели.