160-килограммовый Фьюри уверен, что лишний вес не помешает его возвращению на ринг

"Тем, кто говорит, что я толстый, - да, я действительно вешу около 160 кг, но это для меня не проблема. Спросите Питера Фьюри (дядю и тренера боксера), мы делали это 24 раза (сгоняли вес)", - цитирует ТАСС запись в Twitter боксера, не знающего поражений на профессиональном ринге.

Вес Фьюри перед поединками в супертяжелой весовой категории никогда не превышал 120 кг. Перед его последним на данный момент боем с украинцем Владимиром Кличко британец весил 112 кг.

В понедельник Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая, отметив, что ведутся поиски соперника. Однако Британский совет по контролю за боксом (BBBOFC) указал, что атлет не сможет возобновить карьеру в мае, так как он все еще отстранен за нарушение антидопинговых правил.

Перед боем-реваншем с Кличко допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин. Сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, и объявил об отказе от чемпионских поясов, чтобы сосредоточиться на лечении.