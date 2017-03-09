Парковка на тротуарах. Что является нарушением?

Поводом спросить мнение полицейского послужил этот автомобиль, попавший на фото, припаркованный на тротуаре у одного торгово-офисного центра в Нарве. Водитель - известный в Нарве предприниматель - вскоре вышел из здания с несколькими коробками пиццы в руках, и на замечание прохожего о неуместности парковки ответил, что, дескать, нигде не сказано, что это тротуар, и что другой водитель здесь тоже так делал.

В подобных случаях, действительно, водителю бывает необходимо сходу и на глазок определить - тротуар это или доступное для машины место.

Старший чиновник по охране порядка из Йыхвиского полицейского отделения Анника Эльм напомнила, что по Закону о дорожном движении тротуар определяется как место, предназначенное прежде всего для пешеходов. От проезжей части дороги или от велодорожки тротуар отделяется бордюрным камнем или иным способом, и также это может быть соответствующий дорожный или знак, нанесенный непосредственно на дорожное покрытие.

«Здесь, в изображенном на фото случае, мы имеем дело с тротуаром, который четко отделен от проезжей дороги бордюрным камнем и дорожным ограждением. Водитель должен различать пешеходную и проезжую части дороги даже в случае, когда отсутствуют дорожные знаки, обозначающие тротуар», - подтвердила Анника Эльм факт нарушения.

Что касается погрузки или выгрузки с машины, стоящей на пути пешеходов, то закон предписывает все равно оставлять для людей проход не уже 1,5 метра. «Закон о дорожном движении не устанавливает конкретных критериев, которые определяют требования к размеру груза, весу и типу, но для перевозки грузов предусматривается грузовой автомобиль. У водителя, осуществляющего грузовую перевозку, с собой должен быть документ на перевозку», - отметила полицейский чиновник.

«Грузовой перевозкой нельзя считать ситуацию, когда водитель уходит делать закупки и, возвращаясь в транспортное средство, размещает их там. Даже если на покупки уходит времени всего пара минут, автомобиль должен оставаться в предназначенном для этого месте», - объяснила Анника Эльм.

Она также сообщила, что в полицию можно сообщать даже о небольших нарушениях правил дорожного движения, как парковка на тротуарах или неправильная остановка. В таких случаях, по словам Эльм, полицейские не станут сразу выписывать штраф, но обязательно обратятся к нарушителю и попросят прекратить это.