Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Государство начинает выплаты прожиточных пособий семьям с одним родителем

BNS
BNS
/
/
:

Государственный фонд предоставления прожиточных пособий в пятницу, 10 марта, производит первые выплаты семьям с детьми и одним родителем.

Первыми получают деньги те, кто представил заявление в январе. Государство платит пособие в размере до ста евро в месяц на одного ребенка.

О прожиточном пособии стало возможным ходатайствовать с начала нынешнего года, а с конца февраля, по данным палаты судебных исполнителей, поступило в общей сложности 990 ходатайств.

Если по состоянию на конец 2015 года считалось, что долг перед детьми задолжавших по прожиточным средствам составил 14,5 млн, то теперь считают, что близкая к действительной сумма составляет 52 млн.

Государство в период осуществления исполнительного производства выплачивает детям прожиточные пособия в том случае, если обязанный предоставлять прожиточные средства родитель этого не делает, хотя приговорен к таким выплатам решением суда. О прожиточном пособии можно ходатайствовать перед судебным исполнителем, делопроизводство длится четыре месяца. Если должник по истечении четырех месяцев к моменту вынесения решения все еще не платит прожиточных средств, возникает право на получение от государства помощи по прожиточному пособию.

О прожиточном пособии можно ходатайствовать на несовершеннолетнего ребенка или учащегося до достижения 21 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпрожиточные пособияребенок
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
самое читаемое на krasotka.ee
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:45
Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака
16:43
СМОТРИТЕ МАКЕТ: Нарвитянам предложили новый минималистический фонтан, который строить не собираются
16:35
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах
16:32
Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности
16:32
Любимые духи или дезодорант могут разрушить здоровье
16:15
Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?
16:14
Семь повседневных привычек, которые портят наши украшения
16:10
Россия приостановила поставку дизтоплива на Украину
15:58
Фото: полиция просит помощи очевидцев в поиске скрывшегося с места ДТП автомобиля
15:56
ХБДС-шоу: звезды Comedy Club покажут в Таллинне новое шоу
15:53
Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится
15:51
Видео: шведская полиция пытается навести порядок в мигрантском районе
15:50
Кибербуллинг: как противостоять виртуальным обидчикам
15:42
Государство начинает выплаты прожиточных пособий семьям с одним родителем
15:40
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)
15:38
С губной гармошкой против «плимсов»: как уговорить детей хорошо учиться?
15:34
Парковка на тротуарах. Что является нарушением?
15:32
Детские коляски на улице нужно защищать от вредного воздуха
15:31
160-килограммовый Фьюри уверен, что лишний вес не помешает его возвращению на ринг
15:19
Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит
Все новости
LimonЦеликом
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!

Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!

Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы

Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы (1)

Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?

Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится?

16:45
Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака
15:56
ХБДС-шоу: звезды Comedy Club покажут в Таллинне новое шоу
15:40
Божечки! Дьявольский смех Терезы Мэй стал хитом Сети (видео)
15:19
Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

16:32
Любимые духи или дезодорант могут разрушить здоровье
16:14
Семь повседневных привычек, которые портят наши украшения
15:50
Кибербуллинг: как противостоять виртуальным обидчикам
15:32
Детские коляски на улице нужно защищать от вредного воздуха
SportsЦеликом
160-килограммовый Фьюри уверен, что лишний вес не помешает его возвращению на ринг

160-килограммовый Фьюри уверен, что лишний вес не помешает его возвращению на ринг

Футболисты «ПСЖ» провели ночь в клубе перед ответным матчем с «Барселоной»

Футболисты «ПСЖ» провели ночь в клубе перед ответным матчем с «Барселоной»

Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу

Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу

11:45
Мутко провалил проверку ФИФА (2)
ВпрокЦеликом
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж (2)

9. мар
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн
Погода
Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Зоопарк не намерен использовать милого белого медвежонка в целях маркетинга

Зоопарк не намерен использовать милого белого медвежонка в целях маркетинга

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности

Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности

Фото: полиция просит помощи очевидцев в поиске скрывшегося с места ДТП автомобиля

Фото: полиция просит помощи очевидцев в поиске скрывшегося с места ДТП автомобиля

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (15)
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться
Женщина заплатила за незнакомца в супермаркете. Тогда она еще не знала, как он ее отблагодарит
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(10)
Топ комментариев
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees