Государство начинает выплаты прожиточных пособий семьям с одним родителем

Первыми получают деньги те, кто представил заявление в январе. Государство платит пособие в размере до ста евро в месяц на одного ребенка.

О прожиточном пособии стало возможным ходатайствовать с начала нынешнего года, а с конца февраля, по данным палаты судебных исполнителей, поступило в общей сложности 990 ходатайств.

Если по состоянию на конец 2015 года считалось, что долг перед детьми задолжавших по прожиточным средствам составил 14,5 млн, то теперь считают, что близкая к действительной сумма составляет 52 млн.

Государство в период осуществления исполнительного производства выплачивает детям прожиточные пособия в том случае, если обязанный предоставлять прожиточные средства родитель этого не делает, хотя приговорен к таким выплатам решением суда. О прожиточном пособии можно ходатайствовать перед судебным исполнителем, делопроизводство длится четыре месяца. Если должник по истечении четырех месяцев к моменту вынесения решения все еще не платит прожиточных средств, возникает право на получение от государства помощи по прожиточному пособию.

О прожиточном пособии можно ходатайствовать на несовершеннолетнего ребенка или учащегося до достижения 21 года.