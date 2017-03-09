Видео: шведская полиция пытается навести порядок в мигрантском районе

На записи видно, как полицейские разнимают дерущихся членов банды, используют для этого перцовый газ и делают предупредительные выстрелы в воздух.

Во время контрольного рейда в увеселительном заведении Lucky Casino 21 возник конфликт: молодых людей разозлило присутствие полиции и то, что ведется съемка.

В последней сцене видно, как начинается потасовка, а некоторые молодые люди издеваются над стражами правопорядка и провоцируют их.

Район Стокгольма Ринкебю известен как наиболее опасный, поскольку именно там преимущественно действуют преступные банды. В декабре прошлого года в этом районе в кафе были застрелены два человека. В ходе беспорядков, возникших в районе в прошлом месяце, протестующие забрасывали полицию камнями, поджигали автомобили и громили магазины, вынося оттуда товар.