Фото: полиция просит помощи очевидцев в поиске скрывшегося с места ДТП автомобиля

ДТП произошло после 11 часов. По первоначальным данным, автомобиль с типом кузова "универсал" светлого цвета и с прицепом серого цвета без покрытия наехал на три припаркованных автомобиля и скрылся с места происшествия.

К счастью, в этом ДТП люди не пострадали. "Водитель, ставший причиной этого ДТП, может сам обратиться в полицию. Хотя побег с места происшествия - очень безответственный поступок, водитель еще может исправить эту ошибку", – сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. - Радует, что есть много людей, которые хотят помочь полиции. Не так давно мы разыскивали водителя, ставшего причиной ДТП в Ласнамяэ и уехавшего с места происшествия. С помощью внимательных людей мы установили его личность".

Кулламяэ добавил, что в том случае люди тоже не пострадали и если бы водитель не скрылся с места происшествия, то все, вероятно, ограничилось бы общением со страховой компанией. "Водитель, личность которого была установлена при помощи очевидцев, получил в итоге в качестве наказания крупный денежный штраф и временное лишение водительских прав ", – сказал Кулламяэ.

По словам, Кулламяэ, в случае ДТП в первую очередь следует убедиться, что нет пострадавших, а если есть - сразу же позвонить на номер 112 для оказания помощи. Безопасное движение начинается с нас самих и нашего отношения к другим участникам дорожного движения. Никогда не поздно пересмотреть свою модель поведения на дороге и быть внимательнее и заботливее.

Всех, кто был свидетелем ДТП на улице Тёэстузе, имеет какую-либо информацию о возможном виновнике ДТП или запись с видеорегистратора, полиция просит связаться по телефону 612 3000 или 612 5630, либо отправить электронное письмо по адресам pohja.lmt@politsei.ee или regina.siimert@politsei.ee.