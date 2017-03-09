Всех, кто знает этого мужчину или располагает какой-либо информацией о нем, полиция просит позвонить по телефонам уголовного бюро Пыхьяской префектуры 612 4680 или 529 4774.
Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности
Уголовное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении личности изображенного на фото мужчины, который может быть связан с тяжким преступлением против личности, произошедшим в Таллинне осенью прошлого года в районе порта.