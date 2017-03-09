СМОТРИТЕ МАКЕТ: Нарвитянам предложили новый минималистический фонтан, который строить не собираются

Неудачно построенный в 2007 году нарвский парковый фонтан не работает с 2013 года, поэтому его сперва разобрали, а затем решили снести до основания. Жители Нарвы все эти годы полны злой иронии, насчет того, как из местного бюджета были бездарно потрачены почти 140 тысяч евро только на строительство, не говоря уже о ремонтах и плановых работах.

Три года назад на повестку дня встало строительство совершенно нового фонтана, но учитывая политическую непопулярность темы, сейчас об этом начинании в нарвской мэрии предпочитают говорить поменьше.

В 2014-м конкурс госпоставки на проектирование нового фонтана выиграло Sweco Projekt AS, которое к концу того года подготовило строительный проект и городские власти его благополучно приняли. Вернее сказать, положили на полку, поскольку стоимость предложенных проектировщиком работ оказалась запредельной по меркам нарвского бюджета - порядка 425 тысяч евро. "Кто выделит такие деньги на этот фонтан?" - задавалась риторическим вопросом чиновница Елена Скулачева, отвечавшая в горуправлении за данную сферу.

В единой бухгалтерии департаментов архитектуры, городского планирования и городского хозяйства сегодня избегают прямо озвучивать цифру, сколько город перечислил за проект нового фонтана, но отсылают искать в регистре госпоставок, где стоимость проекта названа - 11 000 евро.

Чтобы получить хотя бы пару наглядных изображений из этого проекта - дабы люди могли увидеть, что для них за их же налоги уготовлено - тоже понадобилось потратить более недели на запросы, согласования и объяснения, зачем это нужно.

Будущий фонтан у ДК "Ругодив" на бумаге предстал квадратным бассейном 12 на 12 метров, окруженным квадратной же пешеходно-рекреационной зоной 22 на 22 метра. Идеальный квадрат водной глади разбивается небольшими сухими площадками, по которым, как по тропе, продолжающей направление парковой дорожки, можно перебраться с одного края фонтана на другой. По периметру квадратной пешеходной территории проектировщик запланировал скамейки.

Руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства в Нарвском департаменте городского хозяйства Татьяна Леннук недавно на пресс-конференции в горуправлении высказывала надежду, что новый фонтан в парке у ДК "Ругодив" со временем все же будет построен: "Вполне возможно, что когда-то государство, может быть, начнет давать деньги на такие маленькие проекты. Может, город станет побогаче и сможет сам построить там фонтан. А может быть и меценаты, спонсоры захотят что-то такое сделать".

Проект нового фонтана удалось получить в горуправлениии члену Нарвского горсобрания Владимиру Бутузову, председателю депутатской комиссии по культуре и спорту. "А как они мне могли не дать, - улыбнулся депутат из правящей в городе центристской фракции. - Этот проект мне сначала не очень приглянулся, но потом я рассмотрел его детально и понял, что проект довольно такой оригинальный"

Правда, Бутузов уверен, что такой фонтан можно сделать существенно дешевле, чем указано в смете. А новый современный фонтан, по его убеждению, Нарве нужен обязательно, чтобы походить на нормальный европейский город. "Мы со специалистами посчитали и сообщили, что готовы сделать это в два раза дешевле, - рассказывает Бутузов, все же не называя имена единомышленников. - Но все осталось на уровне разговоров, к сожалению. Мне сказали, что денег не дадут".

Местный политик полагает, что строительство фонтана можно было бы приурочить к столетию республики и получить на то финансовую поддержку, но эта идея не нашла сторонников.