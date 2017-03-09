СМОТРИТЕ МАКЕТ: Нарвитянам предложили новый минималистический фонтан, который строить не собираются

Три года назад на повестку дня встало строительство совершенно нового фонтана, но учитывая политическую непопулярность темы, сейчас об этом начинании в нарвской мэрии предпочитают говорить поменьше.
В 2014-м конкурс госпоставки на проектирование нового фонтана выиграло Sweco Projekt AS, которое к концу того года подготовило строительный проект и городские власти его благополучно приняли. Вернее сказать, положили на полку, поскольку стоимость предложенных проектировщиком работ оказалась запредельной по меркам нарвского бюджета - порядка 425 тысяч евро. "Кто выделит такие деньги на этот фонтан?" - задавалась риторическим вопросом чиновница Елена Скулачева, отвечавшая в горуправлении за данную сферу.
В единой бухгалтерии департаментов архитектуры, городского планирования и городского хозяйства сегодня избегают прямо озвучивать цифру, сколько город перечислил за проект нового фонтана, но отсылают искать в регистре госпоставок, где стоимость проекта названа - 11 000 евро.
Чтобы получить хотя бы пару наглядных изображений из этого проекта - дабы люди могли увидеть, что для них за их же налоги уготовлено - тоже понадобилось потратить более недели на запросы, согласования и объяснения, зачем это нужно.
Будущий фонтан у ДК "Ругодив" на бумаге предстал квадратным бассейном 12 на 12 метров, окруженным квадратной же пешеходно-рекреационной зоной 22 на 22 метра. Идеальный квадрат водной глади разбивается небольшими сухими площадками, по которым, как по тропе, продолжающей направление парковой дорожки, можно перебраться с одного края фонтана на другой. По периметру квадратной пешеходной территории проектировщик запланировал скамейки.
Руководитель отдела коммунального хозяйства и строительства в Нарвском департаменте городского хозяйства Татьяна Леннук недавно на пресс-конференции в горуправлении высказывала надежду, что новый фонтан в парке у ДК "Ругодив" со временем все же будет построен: "Вполне возможно, что когда-то государство, может быть, начнет давать деньги на такие маленькие проекты. Может, город станет побогаче и сможет сам построить там фонтан. А может быть и меценаты, спонсоры захотят что-то такое сделать".
Проект нового фонтана удалось получить в горуправлениии члену Нарвского горсобрания Владимиру Бутузову, председателю депутатской комиссии по культуре и спорту. "А как они мне могли не дать, - улыбнулся депутат из правящей в городе центристской фракции. - Этот проект мне сначала не очень приглянулся, но потом я рассмотрел его детально и понял, что проект довольно такой оригинальный"
Местный политик полагает, что строительство фонтана можно было бы приурочить к столетию республики и получить на то финансовую поддержку, но эта идея не нашла сторонников.
"Старый фонтан принес в город столько негатива, что люди не хотят ни поддерживать эту тему, ни даже разговаривать со мной об этом. Не знаю, как дальше действовать, - рассуждает депутат. - Мне жаль, что фонтана там не будет. Я думаю, что это решение - снести и засыпать старый - это не временное, это теперь постоянное".