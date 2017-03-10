Путин и Эрдоган обсудили очень эффективный контакт спецслужб РФ и Турции в Сирии

Путин отметил, что российско-турецкие связи вышли на достойный уровень, и напомнил о сотрудничестве в Сирии, передает NEWSru. «Очень приятно отметить, ведь никто не ожидал, что на уровне военных ведомств и спецслужб установится такой доверительный эффективный контакт», - сказал российский президент (здесь и далее цитаты с сайта Кремля).

Восстанавливаются и торгово-экономические связи, продолжается инвестиционное сотрудничество и подготовка к реализации крупных проектов, добавил он.

Эрдоган назвал Путина дорогим другом и рассказал об интенсификации сотрудничества двух стран в энергетической сфере. «И в плане природного газа, и других элементов этот процесс все больше и больше развивается. По проектам „Турецкий поток“ и атомной электростанции „Аккую“ сотрудничество возвращается в прежнее русло, развивается все больше и больше», - заявил он. Основными темами на заседании совета, по словам Эрдогана, будут экономика, торговля, оборонная промышленность и энергетика.

Встреча лидеров двух государств в узком составе прошла перед заседанием Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами, которое пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «долгожданным». «Это достаточно долгожданное мероприятие. У нас была большая пауза с проведением этого максимально широкого формата двустороннего межгосударственного взаимодействия», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Путин тоже отметил паузу в работе Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией: «Очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются, и достаточно быстрыми темпами. Последняя встреча в таком формате у нас была достаточно давно, в 2014 году».

Работа по «Аккую» идет в штатном режиме. Старт строительства первого энергоблока намечен на конец 2017 года. Проект газопровода «Турецкий поток» реализуется по плану. Предполагается, что в первую очередь будет построена одна нитка - труба на 15,75 млрд куб. м газа в год, который будет распределяться на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в ходе Совета сотрудничества высшего уровня обсудят тему отмены российских виз для граждан республики, введенных после инцидента. Анкара призывает Москву вернуть безвизовый режим.

Как сообщает «Российская газета», после беседы президентов в узком составе состоится рабочий завтрак и церемония подписания документов, а затем - пресс-конференция. После этого Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

В этот же день российское правительство сняло запрет на экспорт из Турции лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики. Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым обсудили по телефону облегчение доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки двух стран.

Запрет на ввоз в Россию из Турции ряда продуктов был введен с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС Су-24 в Сирии.

Накануне Путин встретился в Москве с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который прилетал добиваться вывода иранских войск из Сирии.