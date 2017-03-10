Медведев забанил Навального в Instagram из-за расследования ФБК

"Поскольку часть расследования была на основе фото в "Инстаграме", Медведев подумал, что спасется от новых расследований баном Навального там", - написал Жданов. Сам Навальный отреагировал на бан на своей странице в Twitter с сарказмом.

А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ — Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.

Кроме того, Навальный обнаружил , что Медведев в своем Instagram отреагировал на расследование в день, когда оно появилось, - под постом с поздравлением с 23 февраля. "Только вчера выпустил ролик о реакции Медведева на наше расследование о нем, вернее, об ее отсутствии. Обругал там его, а оказывается, Дмитрий Анатольевич ответил. Это так мило", - написал Навальный в пятницу, 10 марта.

Премьер-министр ответил на комментарий интернет-пользователя под ником natalitet, которая посоветовала ему не принимать расследование "близко к сердцу". "Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения", - написала девушка, призвав премьера "держаться" и заверив, что она "верит в него". "Всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое расследование Навального - обычный политический заказ", - указала natalitet. Видимо, такие высказывания понравились премьеру - во всяком случае, именно на этот комментарий он отреагировал, поздравив девушку с днем рождения.

2 марта ФБК опубликовал расследование, посвященное секретным активам Медведева. В материале "Он вам не Димон" говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК, принадлежащих премьеру. Как утверждают авторы расследования, богатства главы правительства приобретены на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов.

Всего, по данным ФБК, в фонды Медведева было переведено как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом. Как говорилось в фильме, на эти средства в частности были построены и содержатся поместье и агрокомплекс премьера в Мансурово, горная резиденция Псехако в Сочи, виноградники в Анапе и Тоскане (Италия), усадьба Миловка в Плесе Ивановской области.

ФБК направил в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова по ст. 290 УК ("Получение взятки") и ст. 291 ("Дача взятки"). По данным ФБК, в августе 2010 года Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, "который организован и управляется Дмитрием Медведевым", Усманов безвозмездно по договору пожертвования имущества и договору дарения недвижимого имущества передал земельный участок в селе Знаменское Московской области с жилым домом.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова после публикации расследования заявила , что бессмысленно "комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование "не первым примером творчества этого известного осужденного гражданина". Песков отметил, что в Кремле не ознакомлены с расследованием ФБК в деталях, но "сообщения СМИ видели". "Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства", - сказал представитель Кремля.