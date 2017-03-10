Водитель, превысивший скорость почти на 90 км/ч, остался без прав и отправился за решетку

Сегодня утром около 10 часов на 58-ом километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла полицейские остановили легковой автомобиль Audi, водитель которого разогнал свой "болид" почти до 180 км/ч. Максимально разрешенная скорость движения на данном участке дороги составляет 90 км/ч.

Суд приговорил 25-летнего водителя к 18-дневному аресту, а также лишил его водительских прав на полгода.

Попавшийся стражам порядка мужчина и раньше был замечен за несоблюдением скоростного режима. 26 января на 36-ом километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла он разогнался "всего лишь" до 130 км/ч.