"Мне не нравится Брекзит, потому что я хотел бы плыть на одном корабле с британцами. Я надеюсь, что наступит день, когда британцы вернутся на борт", — сказал Юнкер журналистам после саммита 27 стран-членов Евросоюза.

Как ожидается, правительство Великобритании даст старт процессу выхода Великобритании из ЕС до конца марта.

Переговоры с Евросоюзом об условиях Брекзит продлятся порядка двух лет. Один из ключевых вопросов переговоров — статус европейских граждан, живущих в Великобритании, и британцев в континентальной Европе.