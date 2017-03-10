Туск: в ЕС с оптимизмом смотрят на будущее союза после Брекзита

"У нас была оптимистичная дискуссия насчет нашего будущего", - сказал он в Брюсселе после переговоров с лидерами стран-членов Евросоюза о последствиях Брекзита.

"У нас наблюдался позитивный подход, причем он был виден абсолютно у всех", - добавил Туск.