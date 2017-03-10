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В Берлине из-за забастовки отменены почти все авиарейсы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Почти все авиарейсы отменены в двух аэропортах Берлина из-за забастовки работников наземных служб, требующих увеличения зарплаты. Об этом сообщило агентство Reuters.

В аэропорту Тегель не будут выполнены 455 рейсов, тогда как в Шенефельде отменены 204 рейса. "Мы готовы к переговорам в любое время, включая выходные дни, и открыты для новых предложений", - цитирует агентство организатора акции из профсоюза Verdi.

Администрация аэропортов просит пассажиров проверять заранее статус рейсов, пишет ТАСС.

Verdi добивается повышения почасовой зарплаты в среднем с €11 до 12 для наземного персонала. По тарифному спору было проведено уже несколько раундов переговоров, однако успеха они не принесли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАберлинзабастовка
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