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СМИ: Канада направит в Латвию «кибервоинов» для защиты от русских хакеров1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Канада направит в Латвию специалистов по кибербезопасности с целью защиты латвийских компьютерных комплексов и сетей от предполагаемых хакерских атак со стороны России, передает National Post.

Сообщается, что в рамках оборонной программы НАТО в Латвию направляется канадский батальон, в связи с чем в альянсе опасаются «российской агрессии» и  возможных попыток Москвы посредством хакеров и СМИ создать напряженную обстановку среди населения прибалтийской страны и солдатами из Канады.

«Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями», — сказал генерал ВС Канады Пол Разенфорд, добавив, что Оттава считает действия и атаки в киберпространстве военными операциями.

В 2016 году сообщалось, что Канада разместит в Латвии 455 военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАканадакибербезопасностьлатвияроссия
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