Сообщается, что в рамках оборонной программы НАТО в Латвию направляется канадский батальон, в связи с чем в альянсе опасаются «российской агрессии» и возможных попыток Москвы посредством хакеров и СМИ создать напряженную обстановку среди населения прибалтийской страны и солдатами из Канады.

«Мы должны быть готовы к этому и прибыть в Латвию с сильными оборонительными возможностями», — сказал генерал ВС Канады Пол Разенфорд, добавив, что Оттава считает действия и атаки в киберпространстве военными операциями.

В 2016 году сообщалось, что Канада разместит в Латвии 455 военнослужащих, авиагруппу и корабль ВМС.